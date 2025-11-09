ヤンキースが今オフのＦＡ戦線で宿敵・メッツへの復讐に燃えているという。残り２年３８００万ドル（約５８億５０００万円）の契約を破棄し、ＦＡになったメッツの守護神、エドウィン・ディアス投手（３１）の獲得に乗り出した。

今季６２試合に登板し、２８セーブ、防御率１・６３をマークしたディアスは今オフのＦＡ市場の目玉の一人。米誌「スポーツ・イラストレイテッド」は「メッツ、ヤンキース、パドレス、レンジャーズはいずれもディアスの獲得候補に加わると予想される」と激しい争奪戦が展開されると伝えた。

中でも鼻息が荒いのがヤンキースで昨オフ、ファン・ソト外野手（２７）を奪われたメッツに犲藐鄂清奪瓩任靴辰敲屬靴鬚燭らんでいるという。

「ヤンキースは２０２５年にメッツよりもはるかに良い年を過ごし、今冬にエドウィン・ディアスをＦＡで獲得することでメッツにリベンジできる」と報じた米メディア「ファンサイデッド」は「ピンストライプを着たディアスを見ると、メッツファンは際限なくイライラするだろう。クローザーのディアスを失うことは２０２５年の惨敗から立ち直ろうとしているメッツにとって残酷な打撃となる。ディアスはファンのお気に入りでもある。ヤンキースに彼を失うと本当に痛い。たとえディアスがソトのような選手でなくても、メッツファンが最も心を痛める選手だ」と指摘。今オフもニューヨークをめぐって激しい番外戦が繰り広げられるのか。