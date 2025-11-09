ＢＥ：ＦＩＲＳＴのＲＹＯＫＩがグループから脱退し、関連グッズが販売終了することが立て続けに発表され、ファンが騒然としている。

グループのＸ（旧ツイッター）は８日、ＲＹＯＫＩが同日付で脱退することを電撃発表。ファンに「突然のご報告となりますことを心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。

Ｘでは翌９日、ＲＹＯＫＩの一部グッズの販売が３０日で終了することと発表。「期日以降は、当該商品の新規購入ができなくなりますのでご注意ください」と呼び掛けた。

２日連続の発表にファンからは「ねえ、たたみかけるようにやめてよ」「ＲＹＯＫＩ推しはほんと辛い、、、（中略）グッズも置いといて？無かったことになるのは嫌だ！」などと嘆く声が寄せられた。

「１１／３０まで待ってくれるとか事務所優しすぎん？契約内容とか大丈夫なんかな？って心配してしまう」と事務所の対応に理解を示す声もみられた。

ＲＹＯＫＩは４月、週刊文春電子版でユーチューバーのＲちゃんとの婚約トラブルを報じられたことを受け、活動休止した。

ＲＹＯＫＩが俳優の「三山凌輝」として所属する芸能事務所は翌５月、三山が独立すると発表。ただ、事務所からの実際の退所期日は明かされなかった。

ＲＹＯＫＩとして所属する音楽事務所は５月、ＲＹＯＫＩとの所属契約はなくなるが、グループから脱退したわけではないと説明。グループでの活動再開に含みを残していた。