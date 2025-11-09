チャンネル登録者数約56万人の大食い系双子姉妹YouTuber、はらぺこツインズの小野あこ、かこが9日までにインスタグラムを更新。あこの退院を報告した。

あこは「私事ではございますが、先日、経過を見ていただいたうえで退院いたしました。体調も少しずつ回復しております。これまでたくさんの方にご心配とご迷惑をおかけしてしまい、大変申し訳ございません。引き続き様子を見ながら、活動復帰に向けて体調を整えてまいります」と退院を報告し「詳しい事は動画でお話しさせていただけたらと思います」と今後についてつづった。

また、かこは「先日、経過を見ていただいたうえであこが退院しました。私自身は体調も少しずつ回復しております」と現状をつづった。

この投稿にフォロワーからは「良かった ひとまず退院おめでとうございます」「くれぐれも無理せずゆっくりしてください」「復帰も説明もなにもかもゆっくりで大丈夫なので引き続きお大事になさってください」「まだまだ無理せずご自愛くださいね」とコメントが寄せられている。

はらぺこツインズは姉が小野かこ、妹が小野あこ、の一卵性双生児姉妹。10月「小野あこにつきましては、先月より体調が思わしくなく、病院で診察を受けたところ、医師の判断により即時入院となりました。また、小野かこも体調不良が続いており、総合的に判断した結果、回復を最優先に考え、活動を一時休止させていただく運びとなりました」と活動の一時休止を発表していた。