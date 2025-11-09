坂道3グループ出演「新参者 二〇二五」開幕 初日は乃木坂46・6期生がライブ「先輩方の背中に少しでも近づけるように」
【モデルプレス＝2025/11/09】11月8日、乃木坂46・6期生がライブ公演「新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za」の初日公演を迎え、乃木坂46・櫻坂46・日向坂46の3グループによる「新参者 二〇二五」の幕を開けた。
【写真】坂道グループライブ「新参者」公演日程詳細
2025年に加入した乃木坂46・6期生、櫻坂46・4期生、日向坂46・5期生たちによる「新参者 二〇二五 in TOKYU KABUKICHO TOWER」が11月より約2年ぶりに開催。11月8日より東急歌舞伎町タワーにある劇場「THEATER MILANO-Za」にてライブ公演も実施されている。
初日公演を務めた乃木坂46・6期生の森平麗心は“新参者 二〇二五”に関して「先輩方の背中に少しでも近づけるように、“新参者”というライブを通して皆で頑張っていきますので、応援よろしくお願いします！」と意気込みを語った。
乃木坂46・6期生の公演を皮切りに、日向坂46・五期生、櫻坂46・四期生が続き、各グループの個性を発揮していく。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】坂道グループライブ「新参者」公演日程詳細
◆乃木坂46・6期生「新参者 二〇二五」幕開け
2025年に加入した乃木坂46・6期生、櫻坂46・4期生、日向坂46・5期生たちによる「新参者 二〇二五 in TOKYU KABUKICHO TOWER」が11月より約2年ぶりに開催。11月8日より東急歌舞伎町タワーにある劇場「THEATER MILANO-Za」にてライブ公演も実施されている。
乃木坂46・6期生の公演を皮切りに、日向坂46・五期生、櫻坂46・四期生が続き、各グループの個性を発揮していく。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】