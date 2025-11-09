タレントで歌手の上沼恵美子が９日、大阪・吹田市の万博記念公園で開催された「ＡＢＣラジオまつり」に出演。同局の冠番組「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜・正午）のスピンオフ企画としてスペシャルステージに登壇し、６月１８日にリリースされた「人生泣き笑い」など３曲を熱唱した。

この日、大阪はあいにくの大雨。荒天の場合は中止、あるいは歌唱ナシの可能性もあったが、屋外ステージの上沼は「雨の中、大変でしたね〜。寒いけど大丈夫？ 中止になるんじゃないかと思ったのよ」と太陽の塔の背中を見る形の屋外ステージから「本当のファン」をねぎらった。

続いて「人生泣き笑い」のカップリング曲「大阪ラブレター」を歌唱する運びとなった。「歌どうしようかなって思ったんですが。皆さんに聞いていただきたい！」と叫ぶとファンは大歓声。「実はパクパク（口パク）でやろうと思ったんですけど。ところがね、オケしかないって言いはるから」とボヤいて笑わせた。間奏中は「ああ、ホッとした。自分で言うのも何やけど、うまいなあ」と自画自賛して爆笑させた。

２曲目は「人生泣き笑い」。４日に生放送されたＮＨＫテレビ「わが心の大阪メロディー」でも歌唱した。「こないだＮＨＫで歌わしてもらったの。『人生泣き笑い』を高校生の女の子とコーラスして歌わしてもらってね。そしたら次の日ね、アマゾンで１位になったの！」と売れ行きが好評だと報告して、やんやの歓声を浴びた。

３曲目の前に、ＭＣのコーナー。天才漫才姉妹「海原千里・万里」時代のエピソードを披露した。

「１６歳の時（デビュー直後の１９７１〜７２年頃）、漫才しに行ったんです。富山の滑川いうところに。で、漫才やってたら、そのモニターが北島三郎さんの部屋に届いてたわけです。しゃべりが下手やったから歌ばっかり歌うてたんですよ。そうした北島三郎さんに呼ばれましてね。２回公演終わって、３回目の公演で…」

北島「（怒気を含んだ声で）誰だ。歌ってるのは？」

上沼（千里）「（おっかなビックリ）わたし…です」

北島「ああもう、下手な漫才やめて！」

上沼（千里）「…」

北島「漫才やめて、東京へいらっしゃい！ どっちが歌ってるの？」

上沼（千里）「妹の私です」

北島「妹、東京へ来なさい！」

「そしたらお姉ちゃんのあの顔！ 忘れられない。後で似たようなものと巡り会ったのがね、スペインで殺される牛の顔！」

海原万里こと上沼の姉・芦川百々子は、マタドールとの死闘へと向かう闘牛のような表情をしていたという。のちに７６年リリースの「大阪ラプソディー」が大ヒットするわけだから、サブちゃんの眼力はさすがだ。

ラストはその「大阪ラプソディー」。ステージのテントを叩く雨音をかき消すようなファンの拍手で、大団円を迎えた。

会場ではシングルＣＤとともに、１０日発売の自著も先行発売された。週刊文春に連載されたエッセーから抜粋の上、書籍化された「上沼恵美子の人生笑談 白黒つけましょ」（文藝春秋）。「本は自分で書いたんです。大体タレントって書かないで、しゃべったことをテープにあげて、作家さんが書くんですけど。あれは全部私が書いてます。ただ１７６０円もするの。高いな。文春側には３０円ほどでって言うたんやけど」と主張（？）したものの、かなわずに“定価”のままだったが、飛ぶように売れていた。

ステージには、お笑いコンビ「シャンプーハット」てつじ、ＡＢＣラジオの北村真平アナウンサーも登壇した。