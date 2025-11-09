Ｇ１を勝つことはできなかったが、今も愛され続けているオースミハルカ（牝２５歳・父フサイチコンコルド、母ホッコーオウカ）。エリザベス女王杯で２年連続２着で、女王の座に惜しくも届かず。２００４年は武豊騎手とコンビのアドマイヤグルーヴにゴール前でかわされ、０５年はスイープトウショウ（池添謙一騎手）の鬼脚に屈した。

オークスから引退までトレードマークである「Ｈａｒｕｋａ」の文字が入った黄色いメンコ（覆面）をつけ続け、ターフを沸かせてきオースミハルカ。主戦ジョッキーだった川島信二さん（現在、栗東・庄野靖志厩舎の調教助手）は「はるちゃん」の愛称で呼び、「お姫様のようです」と愛情を注ぎ続けてきた。ファインモーション、スティルインラブ、テイエムオーシャンなど数々の名牝を相手に、堂々と立ち向かった姿はファンの心に強く残っている。

あれから２０年が過ぎ、川島さんは振り返る。「Ｇ１を勝つことはできなかったけど、その経験は本当に財産になりましたね」。２０２４年春に騎手を引退。今は普段の調教に加え、ＴＢＳ系日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」で監修を務めるなど、幅広く活躍している。

引退後は生まれ故郷の北海道浦河町・鮫川啓一牧場で繁殖生活に入り、出産した産駒は１１頭。０９年生まれのオースミイチバン（牡、父アグネスタキオン）が兵庫チャンピオンシップ（１２年）、ダイオライト記念（１３年）の交流重賞を２勝。１２年生まれのオースミラナキラ（牡、父ハーツクライ）はＪＲＡ４勝を挙げた。「ハルカの子供に乗るときは特別な気持ちでした」と振り返る川島さん。現在は繁殖牝馬の役目を終え、功労馬として元気に過ごしている。

今年のエリザベス女王杯・Ｇ１（１１月１６日、京都競馬場・芝２２００メートル）は、どんなドラマが生まれるのか。ハルカが沸かせた淀の芝２２００メートルで、また新たなドラマが生まれようとしている。