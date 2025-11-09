◆明治安田Ｊ２リーグ▽第３６節 水戸０―２大宮（９日・ケーズデンキスタジアム水戸）

Ｊ２首位の水戸は大宮に０―１で屈し、悲願のＪ１初昇格は次節以降に持ち越しとなった。０―０で迎えた後半３２分、ＣＫから大宮ＦＷ杉本健勇に決勝ゴールを浴びた。

＊ ＊ ＊

水戸が勝利し、他会場の千葉が引き分け以下で昇格が決まる状況で迎えた一戦。片方の条件「千葉が引き分け以下」は実現したものの、勝利による自力での昇格は逃した。

昨季途中に就任した森直樹監督の下、堅守速攻を武器に勝ち点を積み重ねてきた水戸は、この日も効果的な速攻を織り交ぜながら、堅守をベースに試合を進める。

しかし、同時刻キックオフだった千葉の苦戦も伝えられる中、後半３２分に一瞬の隙を突かれた。セットプレーから途中出場の大宮ＦＷ杉本に決められてしまう。同点を狙いギアを上げようと試みるも、同４２分に再び杉本にゴールを許した。

直近５戦負けなし（４勝１分け）と好調だった大宮に飲み込まれる形となり、勝ち点を奪えなかった。

次節は２位長崎との首位攻防戦（２３日・ピーススタジアム）。最終節（２９０日）ではホームに大分を迎える。