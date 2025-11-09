「たけし軍団」の井手らっきょが９日、都内で「歩いて学ぶダイアベティス（糖尿病）“そとでる”ウォーキング ２０２５」に登場した。

１１月１４日の世界糖尿病デー（Ｗｏｒｌｄ Ｄｉａｂｅｔｅｓ Ｄａｙ）を記念して、ダイアベティス（糖尿病）とともに生きる方が健康的に暮らすことの重要性を啓発するイベント。

全国各地で行われているのウォークラリーの様子を見た井手は「皆さん楽しそうでいい取り組みだなと思いましたね。ただ歩いているだけじゃなくてダイアベティスの知識も得られる。僕も参加したいなと思いました」と明かした。

井手は２０２２年に糖尿病と診断されたが、現在は食事管理や運動で良好な状態を維持しているという。「運動は本当に大事。糖尿病を発症したのがコロナが流行した頃で、自宅にこもることが多くなって、運動しないようになった。絶対体動かすべきだなと思いました」と当時を振り返った。

糖尿病を告げられた時はやせ形だった事もあり、「最初は『僕がですか』という感じだったんです」と結果に驚いたという。そこから覚悟を決め、ジムに週３、４回通い、大好きで毎日３本飲んでいたというカフェオレもやめた。その結果、診断当初１１．４だった血中ヘモグロビン値は、３か月で７．１まで回復。「おいしいものを食べて、適度な運動をしながら数値を下げたいと思っていました。皆さんも試してみてください。一緒に頑張りましょう！」と呼び掛けた。

現在の体調を聞かれると、「絶好調」と笑顔。１８年に移住した熊本で芸能活動に加えて、スナックを経営している。「目標は毎日満席です。是非皆さんも来ていただければ」とアピールした。