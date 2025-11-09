歩き疲れて足がダル重い…→貼って寝るだけで「あれ？なんかスッキリしてる」ドラストで買えるケアアイテムを本音レポ
仕事から帰ってきた後や、たくさん歩いた休日の夜――。1日の終わりは、足が疲れてクタクタ……。そこで注目したのが、寝ているあいだに足をすっきりさせてくれる「休足時間 ツボ刺激ジェルシート」。
SNSでバズっていて気になったのだけれど、ドラッグストアを6件まわっても見つけられず……。結局Amazonで購入しました。
さっそく、使ってみたいと思います！
◆1枚のシートにツボ刺激と冷却ジェル、Wの機能を搭載
「休足時間 ツボ刺激ジェルシート」（ライオン）の主な特徴は、2つ。
1つめは、独自技術でシートに付着させた“圧着つぶ”によるツボ刺激。まるで健康サンダルのように、足裏のツボを心地良く刺激してくれるそう。
そして2つめは、たっぷり水分を取り込んだ高含水ジェル（PAC-55）による高い冷却効果です。
「休足時間 ツボ刺激ジェルシート（足裏専用）」1800円／税込
2025年8月 Amazonで購入時の価格
内容量：12枚（4枚×3袋）
W機能で足をすっきりリフレッシュさせる効果ももちろんだけれど、筆者が気になっているのはSNSの動画で見たシートを剥がした後の足裏のボコボコした凹み。いかにも効きそうですよね！
◆シートには、小さい圧着つぶがビッシリ
まずは、「休足時間 ツボ刺激ジェルシート」の中身を詳しく見ていきます。
箱を開けると、袋が3つ。
1袋にシートが4枚入っています。一度に2枚使うから、これで2回分ですね。
シートは、薄ピンク色。
圧着つぶはシートの中央に集中していて、先端に丸みがあるもののまあまあ尖っています。
触れるとチクッとするけれど刺さるのとは違って、細かな押圧という感じでしょうか。
大きさは、12×9cmの手のひらサイズ。思っていたよりも薄めですが、ジェル部分はちゃんと冷たいです。
香りは、すっきりしたハーブ系（ラベンダー・セージ・ローズマリー・レモン・オレンジの、5種のハーブ（香料）成分配合）。
リラックス効果が高く、寝る前にピッタリです。
では実際に、足裏にシートを貼っていきます。
◆伸ばしながら貼ると、チクチク感UP
ここからは「休足時間 ツボ刺激ジェルシート」の箱、もしくは袋の裏面に書かれた使用方法を参考に、足裏にシートを貼っていきます。
と言っても、透明フィルムをはがして足裏に貼りつけるだけなので、これといって難しいことはありません。
透明フィルムは、角からめくると簡単にはがれます。
あとは、シートを足裏に貼るだけ。
足裏に汗をかいていたり、ボディクリームを塗っていたりすると貼りつきが悪くなるのであらかじめふき取っておきます。それと、失敗して貼り直すと粘着力が弱くなるので、一度でペタッと貼るのがポイントです。
◆実際に貼ってみると、思ったより無感覚
最初は、湿布のように普通に貼ってみました。
足裏のちょうど中央に圧着つぶが集中して、サイズ感もいいのではないでしょうか。
一瞬だけ圧着つぶがチクッとしたけれど、基本的にはほぼ無感覚です。チクッの後にジェルの冷たさがジワーッと感じられて、火照った足裏に気持ち良い！
ちなみにシートを両手で伸ばしながら貼ると、ツボ刺激が強まるそう。
確かに、圧着つぶが足裏により密着してトゲトゲした適度な刺激が感じられます。筆者には、このくらいの刺激がちょうどいいかも。貼りつけた後に手で包み込むように軽く押さえると、ジェルのつきが良くなる気がします。
そのままベッドに入ると、眠りにつくまでの10分程度は足裏がスースーしていた記憶があります。より冷却効果を得たい人は、冷蔵庫で保管してもOK。
翌朝のシートには、さすがに冷却感はなし。多少ヨレているものの、寝ているあいだにはがれることなく足裏についていて一安心でした。
