今月発売、超人気リップの新色が「即完売の予感しかない」48歳美容ライターが断言するワケ。くすんだ顔色が明るくなる絶妙カラー
プチプラリップの中でもひときわ根強い人気を誇るケイト「リップモンスター」1,540円（税込）から、2025年11月22日にホリデー限定色が発売されます。発売前から注目を集めているので、筆者は即完売するのではないかと予想を立てています。
今回は、ベージュ系2色（EX-11 紅煙宿る贈り物、EX-12 盗まれた1224mの星光）の販売。40代の肌に絶妙な透明感と血色感を与える色はどちらなのか、現在48歳の美容ライターの遠藤幸子が詳しくレビューします。
◆改めてリップモンスターの魅力をおさらい
リップモンスターの魅力は、何といっても見たままの色に発色し、美しい仕上がりが持続することにあると考えています。コロナ禍でこの魅力がクローズアップされ、人気を集めた感がありますが、飲食しても落ちにくいことに日頃から惹かれています。
1,540円という価格を考えてみても、コスパがかなり良く、大きな魅力を感じています。
加えて、色展開の豊富さも人気の秘密と言えます。2025年10月17日現在数量限定色7色、WEB限定色6色を含む24色という豊富さです。そのため、お気に入りの色を見つけやすいでしょう。
パッケージもケイトらしい、モード感のあるブラックでシックな印象を受けます。2025年10月17日現在ぼかせて軽やかな仕上がりになる「リップモンスター スフレマット」（全8色）と、透明感のある発色とうるおい感が持続する「リップモンスター クリスタルポッド」（全3色）、艶やかな仕上がりになる「リップモンスター ツヤバース」（数量限定色2色を含む全7色）、「リップモンスター クリアトーン」（全3色）も発売され、それぞれ注目を集めています。
◆ホリデー限定色って、どんな色？
2025年ホリデー限定色は、ボルドーベージュ系の「EX-11 紅煙宿る贈り物」とキャラメルベージュ系の「EX-12 盗まれた1224mの星光」の2色。どちらもほのかなくすみを感じる落ち着いたトーンで、肌なじみがいい印象です。また、秋色との相性もよいと感じます。
パッケージのキャップ部分には、おなじみのブラックに白でブランドのロゴが入っているほか、モンスターマルシェの街並みがパール入りで入っています。ホリデーシーズンらしい特別仕様で、とても可愛らしいです。
◆48歳の筆者が試してみたら
筆者の肌はイエベ（黄み肌）ですが、ファンデーションの色が標準色よりも2段階ほど明るく、ニュートラルな肌トーンです。黄み寄りの色を塗るとくすんで見え、青みが強いと顔色が悪く見えてしまいます。そのため、ほどよい青みのある血色感のある色がよく似合います。
40代になると、個人差があるとはいえ、肌のトーンが黄ぐすんでくる人が増えてくる傾向にあります。そのため、黄みと青みのバランスを絶妙に取りながら色選びをすると、メイクアイテムを選ぶうえで失敗するリスクを避けることにつながると感じています。
普段上記のような理由でローズ系で赤みのあるリップを塗ることが多いので、大本命はボルドーベージュ系の「EX-11 紅煙宿る贈り物」でした。しかし、実際に試してみて惹かれたのは、キャラメルベージュ系の「EX-12 盗まれた1224mの星光」でした。
それほど黄みが強くないため、顔色がパッと明るくなり、生き生きとした印象に仕上がりました。肌もほどよく透明感が出てキレイに見え、オシャレな口元に仕上がると感じました。
ボルドーベージュ系の「EX-11 紅煙宿る贈り物」も試してみましたが、筆者の場合は少し肌が黄ぐすんで見えました。もう少し赤みか青みがあったほうが、筆者の肌には映える印象がありました。
似合う色は人それぞれではありますが、少しグロスで赤みを足したほうが若々しい印象に仕上がると感じました。数量限定発売のためなくなり次第販売終了。気になる方は、ぜひ早めにチェックしてみてください。
＜文・写真／遠藤幸子＞
【遠藤幸子】
美容ライター／エイジング美容研究家 スキンケア・アンチエイジング両アドバイザーの資格を保持。Webを中心に美容に関するコラムを寄稿するほか、テレビ、ラジオ、新聞、雑誌、インフォマーシャル、広告などにも出演。Instagram：@sachikoendo_
