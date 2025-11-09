やはり日曜劇場は強かった。今期の連続ドラマではTBSの「ザ・ロイヤルファミリー」が強さを見せつけている。

今期の秋ドラマで初回視聴率が二桁に乗ったのは、「ザ・ロイヤルファミリー」とテレビ朝日の「緊急取調室 5th SEASON」「相棒 season24」の3作のみだった（ビデオリサーと調べ、関東地区・世帯：以下同）。それぞれの視聴率は以下の通りだ。

●「ザ・ロイヤルファミリー」（日曜21時）

第1話（10月12日）11・7％

第2話（10月19日）10・4％

第3話（10月26日）10・3％

第4話（11月2日）9・0％

●「緊急取調室 5th SEASON」（木曜21時）

第1話（10月16日）10・8％

第2話（10月23日）9・3％

第3話（11月6日）8・1％

●「相棒 season24」（水曜21時）

第1話（10月15日）10・4％

第2話（10月22日）10・2％

第3話（10月29日）9・5％

第4話（11月5日）8・3％

いずれの番組も2桁を割っているが、民放プロデューサーは次のように話す。

「『ザ・ロイヤルファミリー』の第4話が放送された11月2日はMLBのワールドシリーズ最終戦でドジャースが優勝した日で、裏番組の『有働Times』（テレ朝）は11・3％を稼いでいました。にもかかわらず9・0％を記録したのは大したもの。それを差し引いても、第3話まで二桁を取り続けたのは『ザ・ロイヤルファミリー』だけですから断トツの強さと言っていいでしょう」

公式ホームページには《競馬の世界を舞台にひたすら夢を追い続けた熱き大人たちの物語》とある。世の中の人がすべて競馬好きとは限らない。なのにどうして人気なのだろう。

TBSとJRAの本気度

「競馬ファンじゃない人にもわかりやすく描かれていることはもちろんですが、競馬通をも唸らせるリアルさがあるからでしょう」

人材派遣会社「ロイヤルヒューマン」の創業者・山王耕造（佐藤浩市）は競馬に魅せられ、社内に競馬事業部を設けていた。だが、息子で人事部長の優太郎（小泉孝太郎）は父が赤字続きの競馬事業部で経費の私的流用を行っているのではないかと疑う。それと同時に社長交代を目論み、税理士の栗須栄治（妻夫木聡）に調査を依頼するところから物語は始まった。

「競馬に全く興味がない栗須は当初、競馬事業部の撤廃を提言しますが、そうなると社長が所有していた馬はどうなるのか？と北海道で実家の生産牧場を手伝う元カノの野崎加奈子（松本若菜）に尋ねます。そこでの受け答えは、JRA（日本中央競馬会）が全面協力したドラマとは思えないセリフでした」

加奈子：もし引き取ってくれる馬主がいなかった場合、競馬学校や乗馬クラブ、あとはふれあい動物園とか。ただ、どこも余裕があるわけじゃないから、それも全部ダメだったとしたら……。

栗須：したら？

加奈子：処分されるしかないかもしれない。

「“処分”という言葉を使うとは思いませんでした。通常なら“用途変更”と専門用語でお茶を濁すわけですが、その多くは殺処分となります。その厳しい現実を『ザ・ロイヤルファミリー』は描いていました。また、第2話ではたった1勝することの難しさ、第3話では北海道日高地方にある生産牧場の衰退、第4話では地方競馬の騎手が中央競馬に移籍することの困難さを突きつけました。TBSもJRAも本気度が違う気がします」

撮影場所も然りだ。

競馬好きでない人にも

「新潟競馬場や中山競馬場、日高軽種馬農協のせり市場、美浦トレーニングセンター、東京競馬場では一般のファンが立ち入ることができないバックステージも余すところなく見せていました。さらに、現役騎手の武豊や戸崎圭太も出演し、本物の騎乗も見せます。登場する馬も本物で、マイネルファンロン、オースミムーン、ライトクオンタム、マイネルホウオウなど名の知れた重賞勝ち馬もクレジットされています。また、零細牧場が目の敵にしている北陵ファームは現在G１レースを席巻するノーザンファームのことでしょうし、そのロケ地として使用されたのがライバルの社台ファームというのも競馬ファンとしてはニヤリとさせられます」

競馬好きではない者にとっても「へえ〜」と思わせるセリフがあった。これも加奈子のセリフだ。

加奈子：サラブレッドってさ、父系の元をたどるとたった3頭しかいないのよ。

栗須：そうなの？

加奈子：最初はたった3頭。世界に3頭だよ。それをより強く、より速く、才能を極限まで高めるために、人間が交配に交配を重ねて育て上げてきたのが今の競走馬。

また、耕造が競馬にのめり込むようになった理由も明かされる。

最終回はいつ？

耕造：少しでも勝率を上げたいなら、血統のいい馬をたくさん持てばいい。でもな、血統のいい馬をたくさん揃えるためには、莫大なカネが要るんだよ。でも、競馬はそれだけじゃねえ。積んだカネの額だけが勝敗を決めるわけじゃない。それよりな、ほんの一瞬、馬とジョッキーが、いや、馬に関わるすべての人間が、馬と一体になる瞬間があるんだよ。まさに人馬一体ってやつだ。それがすべてをひっくり返すことだってある。それを知っちまったら、もうやめらんないよ。

つまりは、競馬ファンもそうでない者も引き寄せるドラマということだ。

「監督は昨年大ヒットした映画『ラストマイル』や日曜劇場『海に眠るダイヤモンド』などのがっしりとした演出で定評のある塚原あゆ子氏。『ザ・ロイヤルファミリー』でもレースシーンにジョッキーカメラの映像を挿入して、騎手のリアルな息づかい、必死さや懸命さまで伝わる緊迫感ある映像を作り上げています。さすがに物語通りのレース展開を撮影することは難しいので、そのシーンは実際に開催されたレース映像をCG加工して使用しています」

そんなドラマが日曜劇場で放送されていることにも意味があるという。

「耕造の夢は有馬記念で自分の馬が優勝することです。有馬をはじめとするG1レースは日曜日に開催されます。10月から年末にかけては毎週のように開催され、第2話が放送された10月19日は秋華賞、第3話は菊花賞、第4話は秋の天皇賞が開催されました。天皇賞が行われた東京競馬場では現在、『ザ・ロイヤルファミリー特別展』も開催中です」

ちなみに、耕造が目標とする有馬記念は12月28日の開催だ。

「通常、そんな年末までドラマの放送はしないので、最終回は12月14日か21日。14日は阪神ジュベナイルフィリーズ、21日は朝日杯フューチュリティステークスの開催日ですが、ひょっとすると年末の大一番にかけて、最終回を異例の28日に持ってくるかもしれません」

