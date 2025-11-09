「明治安田生命Ｊ１、京都０−３横浜Ｍ」（９日、サンガスタジアム）

京都はホームで横浜Ｍに敗れ、優勝の可能性が消滅した。３連勝の横浜Ｍは２試合を残してＪ１残留が決定。１８位の横浜ＦＣのＪ２降格が決まった。

３位・京都は試合前の時点で、８日に勝利した首位・鹿島との勝ち点差が８。この試合も含めた残り３試合で、逆転優勝の可能性を残すためには３連勝するしかない状況だった。

者貴裁監督が「終わったものは取り返せない。われわれは目の前の勝ち点３を取らなければ何も起こらない」と必勝を誓って臨んだ一戦。しかし前半２５分にエリア内で横浜ＭＭＦ植中の突破を阻んだＭＦ平戸がファウルを取られてＰＫを献上した。ここはＧＫ太田がこん身のセーブでＭＦジョルディクルークスのＰＫをストップしたが、３５分に自陣右サイドで与えたＦＫから先制を許す。クルークスのＦＫをＦＷ谷村にヘッドをたたき込まれた。

後半は負傷明けのＭＦ福岡、ＦＷラファエルエリアスを投入して猛攻に出るが、横浜Ｍの堅い守備を崩せない。逆に２７分にカウンターから途中出場のＭＦ天野に追加点を決められる。追加タイムには植中にダメ押しの３点目を奪われた。

京都は２０２２年にＪ１復帰後、下位での残留が続いていたが、者監督５季目となった今季は一時は首位に立つなど躍進。優勝の可能性を残したままシーズン終盤に突入し、ホームのサンガスタジアムでの試合は完売が続いた。残り２試合で０２年の５位を更新するクラブ最高順位を目指す。