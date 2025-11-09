SKY−HI（38）がCEOを務める芸能事務所BMSGが9日、公式HPを更新。SNS上の権利侵害投稿に対し、注意喚起を行った。

公式HPでは「SNS上の権利侵害投稿に対する法的措置の実施について 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。現在、一部のソーシャル・ネットワーキング・サービス（SNS）上におきまして、事実と異なる情報に基づく、所属アーティストおよびRYOKIに対する誹謗中傷や、名誉を著しく棄損する投稿が散見されております。これらの投稿内容につきましては、公表内容以外の事実や、憶測に基づく事柄は一切ございませんことを、改めて明確にお伝えいたします」と発表した。

8日、BMSG所属の7人組ダンスボーカルグループBE:FIRSTのRYOKIこと三山凌輝（26）がグループを脱退するとグループ公式ホームページで発表された。

三山をめぐっては、4月に週刊文春で婚約破棄トラブルなどが報じられており、「BE:FIRST」をプロデュースする日高光啓ことSKY−HIが4月30日、謝罪。5月には三山がグループのマネジメント事務所と俳優の事務所を同時に辞めて独立。6月25日には公式Xで「7月5日（土）のWorld Tourシンガポール公演をもちまして、RYOKIはBE:FIRSTとしての活動を一時休止いたします」と、発表されていた。

一方で、三山は女優の趣里と8月29日に結婚と第1子妊娠を公表。9月26日には趣里が出産を発表。BE:FIRSTは先月29日に初のベスト盤「BE:ST」を発売したばかりだった。