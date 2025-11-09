京都市伏見区の女性が今夏、71歳でボディビルの大会に続けて出場し業界内で話題になっている。春先に腸閉塞（へいそく）で緊急手術したが、すぐにジム通いを再開して元気に復活。皮膚のたるみなど70歳になって感じる新たな壁にも「体の中の筋肉量を増やして脂肪を抜けばいいだけ。あらがうねん」と笑い飛ばす。



【写真】関西選手権で4位に入った丹羽さん

女性は、丹羽裕子さん。43歳でボディービル界に入り、50代の時にジャパンオープン・ミックスドペアで4連覇した。動的な肉体美を競うミスフィットネス部門では、68歳でオールジャパン大会を制し世界大会にも日本代表として出場。業界内では知らぬ者のいない「レジェンド」だ。



69歳で腰を痛めて十分なトレーニングができなくなり、一度は引退を決意。表舞台から静かに姿を消した。ただその間も体形を維持し「この年でもビキニを着て骨格の美しさを見せたい」と、70代での再挑戦を決意した。



ところが今年3月、朝食を済ませた後、急な腹痛に襲われた。痛みが激しくなり病院で診察してもらうと緊急手術を告げられた。腸閉塞の一種である絞扼（こうやく）性イレウスだった。



術後、医師から安静にするよう言われていたが、退院から2日後にリハビリ名目でトレーニングを再開した。「私、おとなしくでけへん。休むなんか考えられへんかった」。体を仕上げ、7月の関西大会に間に合わせた。



丹羽さんのエントリーを聞きつけた業界誌の編集者から「本当か」と確認が入り、取材を受け大会後に大きく記事が掲載された。出場したのは筋肉量が物を言うフィジーク部門で、肩幅の狭い丹羽さんには厳しい条件ながら8人中4位。8月下旬の西日本大会でも年下の選手に混じって12位に食い込んだ。



今後の大会については「出るのは大変。だって恥ずかしい体では出たないやん」とプライドをにじませ、理想の筋肉美を追求する。



（まいどなニュース／京都新聞・国貞 仁志）