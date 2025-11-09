ソフトバンクの東浜巨投手（35）が9日、国内フリーエージェント（FA）権の行使を表明した。みずほペイペイドーム（福岡市）内の球団事務所を訪れ、申請書類を提出した。

球団内で手続きを終えると、報道陣に囲まれた。「緊張していますね。自分がこういう風に権利を使うことも想像できていなかったので。いつもと違う感じです」と笑みを浮かべた。

2023年からの3年契約が今季で満了。球団からは来季も契約の意向を告げられたが、FA権の行使を決断した。「ホークス（一筋）でやって来たし、本当にぎりぎりまで悩みました。一番は出場機会というところ。まだまだ投げたいという気持ちの方がすごく大きい」と理由を明かした。

2013年にドラフト1位で入団。17年には自己最多の16勝で最多勝のタイトルも獲得した。一方で昨季は11試合（3勝2敗）、今季は7試合（4勝2敗）と出場機会が限られた。シーズンの最終盤にはプロでは初めて中継ぎに本格挑戦。日本ハムとのクライマックスシリーズ（CS）ファイナルステージ第5戦は5番手で登板し、8回の1イニングを三者凡退に封じた。

阪神との日本シリーズでもブルペン待機。「どういう状況であれチームの優勝に貢献したいという思いは100％持ってずっとやってきた」。在籍中の13年からは毎年白星を挙げ、6度のリーグ優勝、7度の日本一を経験。「強い時代を選手として過ごしてきた。すごく恵まれて幸せな瞬間しかない」と言い切った。

今季は防御率2・51。2軍でも13試合で7勝3敗、防御率1・85と結果を残し続けた。だからこそ1軍で投げたい。「肩、肘、体とどこも元気。まだまだ第一線でいっぱい投げていきたいっていう思いが強い」。宣言残留を認めるソフトバンクを含む12球団に活躍の場を求めた。「例えば他球団であっても、競争に勝ち抜かないとその（先発）ポジションはないと思っている。（他球団に）行ったら投げられるわけじゃないし、そこはゼロからのスタートだと思う。争いのスタートに立たせてもらえるところがあれば、お話を聞いてみたいっていうのは率直な気持ち」と力を込めた。

今季の推定年俸は1億5000万円で、補償が必要なBランクとみられる。決して移籍が容易でないことも分かっている。「僕のランクとかも含めて、全部、理解したうえで行使させていただいている。そこは強い覚悟を持って挑んでいます」。通算76勝右腕がプロ人生の分岐点を迎えた。（小畑大悟）