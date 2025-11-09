ラグビーは秋のテストマッチシリーズが始まり、各地で世界の強豪が対戦しています。

世界ランキング10位のイタリア代表はホームで同7位のオーストラリア代表と対戦。

イタリアは序盤に2本のペナルティーゴール(PG)を奪いますが、その後2本トライを奪われるなど6-12、それでも37分に3点を挙げ9-12で折り返します。後半9分にこの日4本目のPGを成功させ同点に追いつきましたが、その2分後にトライを奪われ、キックも成功で12-19とされました。

しかしここから猛攻を仕掛け、後半18分に敵陣トライラインまで迫るとバックスが展開し右隅へトライ。さらにオーストラリアに危険なプレーがあったとして数的有利となりました。

同点に追いついたイタリアはその3分後、ウイングのモンタナ・イオアネ選手が相手をかわし勝ち越しのトライ。26-19でイタリアが過去2度のW杯優勝を誇るオーストラリアに勝利しました。

また、スコットランドで行われたスコットランド代表(8位)対ニュージーランド代表・オールブラックス(2位)は、スコットランドが0-17で迎えた後半に2本のトライとPGなどで17-17まで追いつきます。しかし残り約6分でダミアン・マッケンジー選手にトライを決められるなど、17-25でオールブラックスが勝利しました。

南アフリカ代表(1位)は敵地でフランス代表(5位)と戦い、前半終了間際にレッドカードをもらう苦しい展開。後半残り約10分まで18-17と大接戦となりましたが、南アフリカが世界ランキング1位の意地を見せ32-17で勝利しました。

そのほか、イングランド代表(4位)対フィジー代表(9位)は38-18でイングランドが勝利し、日本代表(13位)はアイルランド代表(3位)に10-41で敗れました。