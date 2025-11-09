「巨人秋季キャンプ」（９日、ジャイアンツ球場）

阿部慎之助監督（４６）が内野手のレギュラー争いの激化を求めた。来季の遊撃を除く内野３ポジションについて「まだどうなるかもちょっとわかりませんよね」という状況。「大いにチャンスはあると思うよ。みんなで競争するんだから」と大きく成長する選手の台頭を熱望した。

今季三塁を守った岡本はポスティング申請。手術明けの二塁・吉川については阿部監督が「現状でははっきりとしたことは言えないから。（開幕に）いないものと思って考えないと」と言う。固定できなかった一塁手と合わせて、今季途中から定位置をつかんだ遊撃・泉口を除く内野３ポジションが空く。

「ある程度、どうしていこうかっていうのを整理して考えるのが僕のオフの仕事かなと思ってるんで、大いに悩ませていただければありがたいですよね」とレベルの高い競争の中から選択するのが理想だ。

今キャンプはこの日で第３クールが終了。次のクールに向けて「やることは変わらないと思うので、しっかりやりきって、レギュラーになりたい人は練習すればいいし、休みたい人は休んでいいんじゃないですか」ときっぱり。「個人がどうしたいか。強制してもしょうがない。自分の人生ですから、頑張っていただきたいですね」と個々のレベルアップを求めた。