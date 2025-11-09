元ヤクルトヘッドコーチの宮本慎也氏（55）が8日に放送されたニッポン放送「ショウアップナイター60周年 名球会ラジオ」（土曜後5・20）にゲスト出演。温厚な人柄で知られる若松勉氏（78）が“ひょう変”した瞬間について語った。

番組の進行役を務めた煙山光紀アナウンサー（63）から「監督たちの知られざる素顔」というトークテーマを与えられた時だった。

19年間の現役生活で野村克也監督、若松勉監督、古田敦也監督、高田繁監督、小川淳司監督と5人の指揮官のもとでプレーした宮本氏。

若松監督について聞かれると「自主性というか、中心選手の自覚みたいなものを持たせていただいた監督で、野村さんの時ってちょっと恐怖と戦っていたところあるんですけど、若松さんは“この人を胴上げしたいな”って思わせるような方でしたね、優しいですし」とまずは語った。

だが、10年ほど前のこと。福岡で名球会の試合が開催された時だった。

「野茂（英雄）さんも来られてですね。野茂さんから三振したんですよ、若松さんが。メチャクチャ悔しがってて…。で、次の打席、野茂さんからヒット打ったんですよ、センター前に。すげーなーと思って。こんなじじいになっても三振して悔しいんだなと思って。で、またやり返したっていうのが…」と当時を思い出し、若松氏の“ひょう変”ぶりに笑いをこらえきれないながらも感動した宮本氏。

現役時代に“小さな大打者”と呼ばれた若松氏について小柄ながらも「これだけの成績を残せたのは、あれで本当に分かりました。そんな悔しがる？って思ったんですよ。“あぁ！振っちゃったよ！フォーク！”みたいな。で、次、真っすぐ打ってセンター前。凄いな、この人と思いましたね」とその負けん気の強さについて楽しそうな声で感服していた。