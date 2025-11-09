戦後の混乱を乗り越え、高度経済成長期に入ると、食卓が豊かになり、洋食化が進むなど食文化が大きく変化した。

戦後から高度経済成長期にかけての昭和の食の思い出を、発酵学者の小泉武夫さん（８２）と、生活史研究家の阿古真理さん（５７）に聞いた。

発酵学者 小泉武夫さん ８２

戦後の復興とともに育ちました。１９５０年代、小学生になってから好んで食べたのはクジラでした。戦中、戦後に、食料として確保できる動物性たんぱく源だったので、広く食べられていました。

七輪で焼き、塩やしょうゆをつけて食べるのはもちろん、好きだったのはみそ漬け。一口食べると脂がジュワッとしみ出します。思い出すとよだれが出ます。カレーライスの具など、何にでも使われていました。

都心部では給食が始まったのかもしれませんが、福島で育った私は給食の経験はありません。弁当を持って通学していました。もちろん持ってこられない同級生もいて、当時は分け合うのが当たり前でした。

食生活が大きく変わったのは中学生になってから。一番の衝撃は戦後、家庭に広がった市販のマヨネーズです。以前は瓶詰でしたが、今と同じようなチューブに入ったボトル形の容器を級友が学校に持ってきました。キュウリにつけるといいと言うので実際にやってみると本当においしかった。おかげで野菜がたくさん食べられました。

同時期に夢中になったのが、５０年代に広く流通するようになった魚肉ソーセージ。魚食大国・日本の大発明です。５０年代後半に登場したインスタントラーメンと合わせて食べました。もちろんインスタントラーメンも驚きでした。お湯をかければ、ラーメンができあがるわけですから。ここに薄切りにした魚肉ソーセージを加えて夢中で食べました。

小学生の頃はまだ自分で山や川から食材を確保することもありましたが、高度成長期に突入した中学生の頃には、日々新しい食べ物が登場していました。食生活は栄養的な意味で豊かになり、食文化も大きく変わりました。一方で、大豆や発酵食品などの伝統的な食文化のほうは後退したように思います。食文化の変遷や食を通して人生をたどることは、自らの食生活を見直すきっかけにもなると思います。（加藤亮）

生活史研究家 阿古真理さん ５７

きつね色の衣に一口かぶりつくと、サクッという食感とともにトロリと出てくるホワイトソース。高度成長期後半に幼稚園児だった私が大好きだったのが、母の作るクリームコロッケでした。「今日は爆発させず、上手に揚げられたわ」。少し誇らしげな母の表情を覚えています。

ホワイトソースは我が家の食卓に並ぶ洋食メニューによく使われていました。こんがり焼いたマカロニグラタンや、根菜類と鶏肉が入ったシチューなど、どれも母自慢の手料理。もちろんソースから手作りです。

この時代、ホワイトソースは主婦たちに流行していたようです。女優、沢村貞子さんが１９６６年から料理を記録した「わたしの献立日記」にはホワイトソースをかけたサラダが登場します。今ではあまり見かけませんが、それほど人気だったのかも。

高度成長期には「台所革命」と言えるほど家庭の食卓事情は変化しました。板の間のキッチンが導入され、「三種の神器」の一つ、冷蔵庫が普及して食材の保存が容易になり、かまどの代わりに広まったガスコンロで火加減の調整も楽になりました。複雑で多様な料理が可能になったのです。

都市部を中心に、専業主婦が増え、料理に打ち込む余裕ができました。「主婦の友」などの雑誌には、ロールキャベツやハンバーグなど、時間のかかるレシピが載り、洋食文化は一気に広まりました。

６４年にサラリーマンと結婚した母もその一人。当時３３万円もした憧れのガスオーブンを手に入れ、マドレーヌなどのおやつも作ってくれました。７０年代以降、洋菓子やパン作りのカルチャースクール通いも主婦の間でブームになりました。手間暇をかけた料理やおやつをふるまうことが良妻賢母の証しであり、趣味的な楽しみだったのでしょう。

家庭料理は時代の人々の生き方も映しています。共働きが増えた現在は何といっても時短料理。男性が台所に立つことも当たり前となりました。（野口季瑛）