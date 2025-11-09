将棋日本シリーズJTプロ公式戦は11月9日、大阪市の「インテックス大阪」で準決勝第2局の対局を開始した。決勝進出をかけて戦うのは、佐藤天彦九段（37）と永瀬拓矢九段（33）。初優勝に向けて前進するのはどちらか。振り駒の結果、先手番は永瀬九段に決まった。

【中継】佐藤九段VS永瀬九段 注目の準決勝（生中継中）

本棋戦2年ぶり7回目の出場となった佐藤九段は、1回戦の福岡大会で菅井竜也八段（33）、2回戦の熊本大会で伊藤匠二冠（叡王・王座、23）に勝利し準決勝進出を決めた。今年度は4勝11敗で勝率.2666と苦戦が続いているものの、重要な一戦を制し弾みをつけたい。なお本局に勝利した場合は、9年ぶり2度目の決勝進出となる。

また、6年連続6回目の参戦の永瀬九段は、2回戦からの登場で四国大会で広瀬章人九段（38）に勝利し準決勝へ。今年度は25勝12敗の勝率.6756、名人戦から王位戦とタイトル戦を渡り歩き、対局数ランキングで1位、勝数ランキングでは2位につけている。好調を維持しており、現在は6連勝中。勢いそのままに5年ぶり2度目の決勝の舞台へ駒を進めたい。

両者の公式戦対局はこれまでに17局あり、永瀬九段が11勝6敗とリードしている。JT杯では初対戦となるが、ともに早指し戦の経験も厚く拮抗した戦いとなることは必至だ。藤井竜王・名人が待つ決勝戦へ進出するのはどちらか。ハイレベルな戦いのゆくえから目が離せない。

JTプロ公式戦は前年覇者、タイトルホルダー、賞金ランキング上位者から12人が選出されるトップ棋士たちによるトーナメント戦。前年大会は、渡辺明九段が広瀬九段を破り自身4度目となる優勝を飾った。持ち時間は各10分、切れたら1手30秒未満、各5分の考慮時間。

