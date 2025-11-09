■これまでのあらすじ

結婚を機に海外で暮らすと伝えた凜は、母の激しい反対にあう。そしてその言葉は母のために夢を手放した過去を思い出させるのだった。そんなある日、母から弟の金銭トラブルが知らされる。投資の失敗で追い詰められた弟は、1年半前に姉の高級マンションでの同棲を目にし、複雑な感情を抱えていた。母に支えられて育った弟は自信家でモテるタイプだったが、“姉なんてどうせモテない”と思うことで劣等感を抑えていた。だが、姉の幸せを知った彼の心は揺れ、やがて出会った社長令嬢に惹かれていく――。



■全力のアプローチが成功！彼女と付き合うことに

■彼女の同棲提案で地雷を踏む…!?彼女への猛アタックが実り、ついに交際がスタートした弟。デートで恋愛映画を観に行った2人だったが、彼女は「映画の主人公みたいな人と結婚できたら幸せだろうな」と微笑みます。弟も笑って同調していましたが、心の中では“あんな男、現実にいるわけない”と冷めた思いを抱いていました。そんな中、彼女がふと口にしたのは「私たちも同棲してみる？」という一言。その提案に弟は思わず、「お父さんのマンションに住めるってこと!?」と目を輝かせます。しかし、その瞬間、彼女は怪訝な表情を見せるのでした。(福々ちえ)