孫を出産し、親戚などからもらうお祝い金。みなさんどうしていますか？今回は、お祝い金の管理についてのトラブルです。全話読んだ読者からは「お義母さんの使い込みはみんな予想してるみたいだけど、その後の展開が予想と反してちょっと切なくて良い話だった」との感想が寄せられました。■だれが管理する？ 孫のお祝い金トラブル妻の初めての出産に、実母はたくさんのお祝いを包んでくれました。一方、義母からは「孫名義の通帳を作ってくれたら、そこにお金を貯めていくわ」と提案が。義母も、孫の将来を気にかけてくれている。妻はありがたいと思っていたのですが、とある出来事から、義母に渡してきたお金の行方が急に心配になって…。

こちらは投稿者のエピソードを元に、ウーマンエキサイトで公開された漫画です。漫画に対する読者からのコメントを紹介します。■読者の意見は…？まずは、孫のお祝い金を貯める通帳を義母に預けたことについて読者の意見です。

・カードを渡してること自体ありえないよ…。入金だけなら通帳でいいんだから。



・なんで通帳管理を任せて感謝できるのか、感覚がわからない…。



・え？？意味が分からない。新しい口座を作ったとしても口座番号だけ教えて振り込んでもらうだけでいいのでは？通帳とカード渡す必要ある？



・遠距離だからと口座番号を教えるのはアリでも通帳カードを渡すのは危険。

また、通帳を返そうとしない義母に対して読者の疑念です。

・話の流れが読めるなどうせこの義母通帳を一切見せない。となれば結果は…。



・もう怪しさしかないやん。



・悪い予感しかしない。

読者からは、孫名義の通帳を返さない義母を怪しむ意見があがる一方で、なぜ貯金通帳を義母に預けたのか？という苦言も多くあがりました。さらに、贈与税について注意喚起する読者も。孫名義の通帳を自身が管理すると、譲らない義母の本心とは？(ウーマンエキサイト編集部)