横浜ＦＭ、勝ち点最大１０差巻き返して残留　３３年目の来季もＪ１　初の最下位、２度の監督交代、身売り騒動…激動のシーズン

◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３６節 京都―横浜ＦＭ（９日・サンガＳ）

横浜ＦＭが敵地で京都に勝利し、Ｊ１残留を決めた。

前半３５分にクルークスの右ＣＫを谷村が頭で合わせて先制。後半２７分にＭＦ天野が追加点を奪い、終了間際には植中３試合連続ゴール。初の３連勝で１６位にも浮上し、今季の最大の目標を達成した。

＊ ＊ ＊

名門クラブは激動の日々を経て、３３年目の来季もＪ１で戦うことが決まった。

今季は開幕から低迷が続き、４月２日の名古屋戦（０●２）で降格圏内に転落。４月２０日の浦和戦（１●３）で初の単独最下位となり、５月１７日にクラブワーストタイの６連敗を喫した京都戦（０●３）では、残留圏内の１７位と最大で勝ち点差「１０」離された。

しかし、ホーランド、キスノーボと、クラブ初の２度の監督解任を経て、６月中旬に大島秀夫監督が就任してからは、チーム全体でロングボールを軸にした攻撃にシフト。前への意識が強くなったことや、チーム全体の共通意識が高まったことで勝利が増え、前半１９試合終えてわずか３勝だったが、後半戦はこれで１７試合で８勝２分け７敗。アンデルソンロペス、エウベル、ヤンマテウスのブラジル人トリオがシーズン中に退団したが、夏場に加入したＤＦ角田、ＦＷ谷村、クルークス、デービッドらの補強が大成功。巻き返しに成功、残り２試合を残して残留を勝ち取った。

◆横浜ＦＭ今季の主な戦い

・第１節（２月１５日）新潟（１△１）

０―１の後半３２分にアンデルソンロペスがＰＫを決めて引き分けに持ち込む

・第６節（３月１６日）Ｇ大阪（２〇０）

遠野の加入後初ゴール、植中の２試合連続ゴールで５試合目で待望の初勝利

・第８節（４月２日）名古屋（０●２）

連敗で降格圏内の１９位に転落

・第５節（４月９日）川崎（３△３）

１―２の後半終了間際に天野、ヤンマテウスの連続得点で逆転も、後半ＡＴ１０分の失点で引き分け。順位は残留圏内１７位に浮上

・第１０節（４月１２日）福岡（１●２）

遠野の得点で先制するも逆転負け。再び降格圏内１８位に転落

・第１２節（４月１６日）清水（２●３）

２―０から悪夢の３失点で逆転負け。４月１８日にホーランド監督の解任発表

・第１１節（４月２０日）浦和（１●３）

キスノーボＨＣの暫定体制で臨むも１ステージ制でクラブ初の単独最下位転落

・第１６節（５月１１日）Ｃ大阪（０●１）

キスノーボ監督の正式就任初戦も黒星

・第１７節（５月１７日）京都（０●３）

０８年のクラブワーストに並ぶ６連敗＆１０戦未勝利

・第１３節（５月２１日）神戸（１●２）

クラブワーストの７連敗で１１戦未勝利

・第１８節（５月２５日）鹿島（３〇１）

７連勝中だった首位・鹿島から７０日ぶりの勝利となる今季２勝目

・第１９節（５月３１日）町田（３〇０）

遠野の２得点とＯＧで今季初の連勝

・第２０節（６月１５日）新潟（０●１）

１９位・新潟に敗れ、最下位脱出ならず。１９日にキスノーボ監督の退任発表

・第２１節（６月２１日）岡山（０●１）

クラブ初のシーズン２度目の監督交代を決断した直後の一戦で連敗

・第１５節（６月２５日）ＦＣ東京（０●３）

ヘッドコーチから正式に昇格した大島秀夫新監督の初陣で完敗

・第２２節（６月２８日）湘南（１△１）

連敗は３で止めたが、４戦未勝利で残留圏内までの勝ち点差は８

・第２３節（７月５日）横浜ＦＣ（１〇０）

アンデルソンロペスの惜別ＰＫが決勝点となり、リーグ５戦ぶりの勝利と敵地での横浜ダービー初勝利

・第２４節（７月２０日）名古屋（３〇０）

新加入の谷村のデビュー戦ゴールなどで快勝し、３か月ぶりに最下位脱出

・第２６節（８月１６日）清水（３〇１）

角田、デービッドの新加入組の得点で快勝。残留圏内まで勝ち点１差に接近

・第２７節（８月２３日）町田（０△０）

７連勝中の町田と引き分け、１７位に浮上。４月９日以来１３６日ぶりのＪ２降格圏脱出に成功した。

・

・第３４節（１０月１８日）浦和（４〇０）

前半だけで今季最多４ゴールを奪う猛攻で大勝

・第３５節（１０月２５日）広島（３〇０）

植中、キニョーネスが２試合連続ゴールを奪い、守備陣も２戦連続無失点で今季３度目の連勝を飾る。