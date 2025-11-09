歌手・GACKT（52）が9日に自身の公式X（旧ツイッター）を更新。8日に訃報が伝えられたラッパーの晋平太さん（享年42）を追悼した。

8日、晋平太さんの公式Xが更新され、親族名義で「先日、晋平太が永眠いたしましたことを、ここにお知らせいたします。生前、晋平太を支えてくださった関係者の皆さま、そして応援してくださったファンの皆さまに心より御礼申し上げます」と伝えられた。

GACKTは「番組で共演してから、陰ながら応援させてもらっていた。ずっと彼を支えてきたファンのみんなにとって、これはあまりにもツラい知らせだろう」と言及。

晋平太さんについて「彼は、言葉で殴り、言葉で抱くような男だった。その場の空気を切り裂く鋭さも、終わったあとに残る人間味も、どちらも紛れもない本物だった」と功績を称え「ジャンルは違えど、あの短い時間に語り合えたことがどれほど貴重だったか、今になって痛いほど知る」と無念さをにじませた。

そして「日本に帰ってきてすぐ、こんな連絡が届くなんて…、本当に残念でならない。彼の魂に、深く敬意を」と追悼した。