◇明治安田J1リーグ第36節 横浜Ｍ3−0京都（2025年11月9日 サンガスタジアム）

明治安田J1リーグは9日、第36節の8試合が行われ、17位の横浜F・マリノスが敵地・サンガスタジアムで京都に勝利。この日勝利した横浜F・マリノスは残留が決定。オリジナル10のプライドを守った。試合後、MF喜田拓也主将ら選手の目には安堵（あんど）の涙がにじんだ。

前半35分、適時左サイトでFKを獲得。MFクルークスの正確なクロスにFW谷村が頭で合わせ、貴重な先制点を奪った。

後半27分には敵陣中央でボールを奪うと、左サイドへの展開から最後は途中出場のMF天野が自らのシュートのこぼれ球を押し込み追加点。ベテランが大きな仕事をやってのけた。

さらに、後半アデイショナルタイムには、FW植中が決定的な3点目。J1残留を大きく引き寄せた。

そしてアディショナルタイムの6分を終え、試合終了を告げるホイッスルがスタジアム響くと、主将のMF喜田ら選手の目には涙が浮かんだ。さらに、敵地まで駆けつけたファン、サポーターも涙を流し、J1残留を喜んだ。

1992年のJリーグ発足時の加盟10クラブで、現在までにJ2降格経験がないのは横浜Mと鹿島だけ。そんな名門が、今季は苦しみ抜いた。新監督に招へいした元イングランド代表ヘッドコーチ（HC）のスティーブ・ホーランド氏による新システムが機能せず、開幕から低迷。5月には最下位に転落した。

2度の監督交代という混乱を経て、6月にヘッドコーチから大島秀夫氏が監督に昇格。コミュニケーションが活性化され、7月には最下位を脱出した。

9〜10月は身売り騒動にも揺れるなど激動だった1年。それでも、ファンとサポーターの後押しを受けながらクラブ、チーム、スタッフ、選手が一丸となってJ1残留を決めた。本来は常に優勝争いが求められる名門。今季残り2試合も全力で戦い抜き、来季への糧としていく。

▼GK朴一圭 ホッとしています。スコア以上の内容ではなかった。凄く拮抗していた。難しいゲームだった。一人一人が魂を込めて勝利をつかむ姿勢が大事だと思っていた。いい準備をして、これだけのファン、サポーターが応援してくれる中で最高の姿を見せられたと思う。チームメートが誇らしかった。