明治安田J1リーグは9日、第36節の8試合が行われ、17位の横浜F・マリノスが敵地・サンガスタジアムで京都に勝利。この結果、前日の同節・鹿島戦で1―2と敗戦していた18位・横浜FCの18位以下が確定しJ2降格が決まった。この日勝利した横浜F・マリノスは残留決定。来季34年目のJ1が確定した。

2006年にJ2初優勝を果たしJ1初昇格を決めた横浜FC。翌2007年の初J1シーズンは最下位となりわずか1年で降格した。その後、20年に再昇格も22年はJ2、23年はJ1、24年はJ2、今季J1と昇降格を繰り返し、通算4度目のJ2降格となった。

横浜FCは22年に就任した四方田修平監督の下、昇降格を繰り返す中でJ1残留を目指した今季だったが、得点力不足に苦しみ、5連敗を喫した第24節清水戦直後の7月23日に四方田修平監督との契約を解除。三浦文丈コーチが監督に昇格して指揮を執ってきたが、最後まで降格圏からの脱出は果たせなかった。

既に19位・湘南と最下位・新潟の降格は決まっており、横浜FCで18位以下の自動降格3チームが決定した。