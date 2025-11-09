錦鯉・長谷川、一時体重10キロ以上減 新婚生活で食生活が一変
お笑いコンビ・錦鯉の長谷川雅紀（54）が、9日放送のカンテレ『マルコポロリ！』（後1：59〜※関西ローカル）に出演した。
【写真】『マルコポロリ！』おじさん芸人の錦鯉＆ずんがワイワイの様子
今回は、「若者には負けないゾ！がんばるおじさん芸人SP」と題し、錦鯉、ずんが登場。おじさん芸人2組が、コンビの関係性やそれぞれの悩みなどについてぶっちゃけた。
さらに、40代の女性と2024年8月に結婚した長谷川の新婚生活を深掘り。すると、8年もの交際期間がありながら会った回数はなんとわずか15回ほどだと発覚。それでも、今年の4月から一緒に住み始めると、まさに順調そのものだという。
長谷川の妻は元・医療従事者で、長谷川を献身的にサポート。トイレに行けばお通じで体調をチェック。さらに、長谷川は「僕が（夜）9時、10時に帰ってきても、そこからゼロから作ってくれるんです」と明かした。
長谷川の乱れ切った食生活は一変し、一緒に住み始めてから体重が10キロ以上も減少。「野菜スープが一番好きです。僕、50歳過ぎてから体重20キロ増えたんですよ。でも今は奥さんが気を付けてくれていて、お菓子も食べ過ぎないようにって、ティッシュの上にピーナツ5個だけとかそういう風に…。それもゆっくり食べろって言うんですよ」「でも体重減って奥さんには感謝しています」とノロけた。
一方、シャンプーハット・てつじから「また何か太ってません？10キロ痩せた後よりも」と指摘されると、「…そうですね、だからその…1回痩せましたけど、またちょっと太りましたね」と歯切れが悪かった。
TVer、カンテレドーガで見逃し配信。
