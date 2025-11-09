◇サッカーJ1第36節 横浜FM3−0京都(9日、サンガスタジアム by KYOCERA)

横浜F・マリノスがJ1残留を決めました。

敵地での京都サンガF.C.戦に臨んだ横浜FMは前半35分、セットプレーからFW谷村海那選手が頭で合わせて先制。後半27分には途中出場のMF天野純選手が追加点をあげると、MF植中朝日選手が試合終了間際にとどめの3点目。3−0で勝利となりました。

これでチームは勝ち点40とし、名古屋グランパスを抜いて16位に浮上。J2降格圏18位の横浜FCと勝ち点8差となり、2試合を残してJ1残留が決まりました。MF喜田拓也選手がピッチで涙を流す様子がありました。

今季は序盤からリーグ戦7連敗を喫するなど、最下位と低迷。開幕16試合でわずか1勝のどん底を味わいました。監督交代を繰り返し、6月後半からシーズン中に3人目の監督となる大島秀夫氏が就任。1993年のJリーグ開幕から1度も降格経験のない名門は、J2降格も危ぶまれましたが、第24節で3か月ぶりに最下位脱出。直近は3連勝と18位の横浜FCを突き放し、2試合を残して残留が確定しました。

これによりJ2降格はアルビレックス新潟、湘南ベルマーレ、横浜FCの3クラブに決まっています。