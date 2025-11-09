横浜FMがJ１残留を決める！ 京都に３−０快勝で３連勝、残り２節で18位・横浜FCと勝点８差、名古屋をかわし16位に
横浜F・マリノスのJ１残留が確定した。
11月９日のJ１第36節・京都サンガF.C.戦を迎える前に、横浜FMは勝点37で17位。前日に降格圏の18位・横浜FCは鹿島アントラーズに敗れ、勝点32のままだ。
京都戦で横浜FMは、35分に谷村海那のゴールで先制に成功する。72分には天野純が追加点を奪取。90＋２分に植中朝日がダメ押し弾。３−０で快勝した。
この結果、横浜FMは勝点を40に伸ばす。残り２節で横浜FCとの勝点差は「８」に広がり、残留が決まった。なお、得失点差で名古屋をかわして16位に浮上した。
これまで一度も降格経験のないトリコロールは今季、開幕から低迷が続き、最下位に沈む時期もあった。二度の指揮官交代などまさかの苦境に陥ったが、６月に就任した大島秀夫監督のもと、チームは着実に復調。白星を増やし、京都戦の勝利で３連勝を飾り、来季もJ１で戦う権利を力強く勝ち取った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
