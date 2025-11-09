横浜FC、1年でのJ2降格決定…2試合を残して湘南＆新潟に続く3クラブ目に

横浜FCのJ2リーグ降格が決まった。



18位の横浜FCは、8日の2025明治安田J1リーグ第36節で鹿島アントラーズに敗戦。そして9日に17位横浜F・マリノスが勝利したことで、横浜FCと残留圏の勝ち点差は「8」に開き、横浜FCが残り2試合で逆転残留する可能性が潰えた。



昨季のJ2リーグで熾烈な昇格争いを制して、2年ぶり通算4度目のJ1昇格を果たした。しかし、序盤から残留争いに巻き込まれ、7月に四方田修平前監督を解任し、三浦文丈コーチに残留を託した。夏に加入したアダイウトンらがフィットし、守備も改善したことで8月以降は回復の兆しを見せたが、直近4試合で1分3敗と失速。横浜FMに引き離され、1年でのJ2リーグ降格が決まった。



2試合を残して、J1リーグからJ2リーグに降格する3チームが決定した。横浜FC、湘南ベルマーレ、アルビレックス新潟は、シーズン移行に伴う特別リーグを2026年上半期に戦った後、同年夏から開幕する2026−27シーズンのJ2リーグに参戦する。