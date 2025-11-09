長友佑都、ここにあり。39歳の鉄人がJリーグで見せ続ける“証明”。日本代表でも間違いなく『戦力』だ
衰えを知らない“鉄人”のパフォーマンスに驚かされた。
FC東京は11月９日、J１第36節でFC町田ゼルビアと国立競技場で対戦し、１−０で勝利。耳をつんざくようなサポーターの声援、“国立”の雰囲気も後押しとなってか、両チームともにインテンシティが高く、立ち上がりから見ごたえのあるゲームとなった。
そのなかで目が留まったのは、DF長友佑都のプレーだ。右サイドバックで先発した39歳は、幅を取ってパスコースを作り、ビルドアップで相手の前からの激しいプレスの逃げ道を作るなど、臨機応変で的確なポジショニングは経験からくるものなのだろう。
イタリアの強豪インテルで、チームメイトや監督からの信頼を得て、主力として活躍した経験は伊達ではない。試合が止まれば、手を叩いて周囲を鼓舞。最後まで上下に力強くスプリントする姿も年齢を感じさせない。
長友はこれまで、日本代表に招集されながらも試合ではベンチ外が続き、選出はチームの雰囲気作りの側面が強いと考える人もいるかもしれない。しかし、Jリーグでのプレーを見れば分かる。代表の舞台でも十分にピッチ上の“戦力”として数えられるはずだ。
11月シリーズでは、代表活動時期に天皇杯の準決勝が行なわれるため、自クラブとのスケジュールの関係で招集外となったが、来年の代表復帰はあるか。経験、情熱――長友がピッチで示し続ける存在感は揺るがない。
取材・文●手塚集斗（サッカーダイジェストWeb編集部）
