町田、終盤の失点で痛恨黒星…。FC東京との“国立”対戦は０−１敗戦、４戦未勝利に
J１で６位のFC町田ゼルビアは11月９日、第36節で11位のFC東京と国立競技場で対戦した。
前節の浦和戦（０−０）の結果により、優勝の可能性が消滅。ここからは昨季リーグ戦３位のプライドをかけて、１つでも上の順位を目ざす終盤戦となる。
FC東京との“国立”対戦で、スタメンにはGK谷晃生、DFドレシェヴィッチ、昌子源、中山雄太、MF望月ヘンリー海輝、前寛之、仙頭啓矢、中村帆高、FW増山朝陽、相馬勇紀、オ・セフンが名を連ねた。
立ち上がりからボールを保持される展開のなか、町田は最終ラインに５枚を敷いて、堅いブロックを構築。ここまでリーグ最少失点の堅守を見せつける。
逆にカウンターなどからチャンスを創出。10分、右からの折り返しにゴール前で収めたオ・セフンの反転シュートは、GKの好セーブに遭う。24分には、相馬が左サイドの長い距離を持ち上がる。最後のクロスは味方に合わなかったが、見事な速攻を披露する。
後半も一進一退の攻防が続く。町田は堅守速攻で主導権を握り、67分には中山の左サイドからのクロスに、ボックス内で昌子が頭で合わせる。シュートはわずかにゴール左に外れた。
77分、FC東京のショートカウンターを受け、野澤零温のGKの頭上を抜いたループシュートがポストに直撃するなど、運にも助けられた。しかし、87分に一瞬の隙を突かれる。速攻から安斎颯馬にネットを揺らされ、痛恨の失点を喫する。
最後まで守り切れず、０−１で敗れた町田は、４試合未勝利となった。
取材・文●手塚集斗（サッカーダイジェストWeb編集部）
