Image: KNPL

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

食材をちょうど使い切るのが難しいひとり暮らし。

白米も、炊き上がったら小分けにして、冷ましてから冷凍庫で保管して... なんて正直面倒ですよね。そもそも炊飯器を持ってないという人だって、少なくないはず。

とはいえ、土鍋を使って火加減を見ながら炊くのも、ちょっとハードルが高い。

そんなひとり暮らしのごはん問題を手軽に解消してくれるのが、「どんぶり土鍋」。これがあれば、カンタンに1人分を炊きたてで食べられます！

レンジでチン。手間なくおいしい炊きたてご飯

Image: KNPL

「どんぶり土鍋」の見た目は、いたって普通のどんぶり茶碗。でも実は、レンジでも直火でも使える耐熱土鍋なんです。

Image: KNPL

お米とお水を入れて、電子レンジにおまかせすれば、約10分で炊きたてごはんの完成。火加減を気にする必要もないから、その間に味噌汁を作ったり、お惣菜を温めたり。あっという間に、一汁一菜の食卓が整います。

Image: KNPL

休日に時間があるときは、直火でコトコト。ぐつぐつという音と、ふわっと立ちのぼる甘い香り。ほんのり香ばしいおこげまで楽しめて、週末の食事が贅沢なごちそうタイムに変わってくれるでしょう。

どんぶりとしても優秀。洗い物も最小限に

Image: KNPL

「どんぶり土鍋」のいいところは、ごはんを炊かない日も活躍してくれること。うどん、ラーメンなどの麺類や、親子丼、具だくさんの卵かけご飯など、普通のどんぶりとしても使えるので、毎日の食卓で活躍。

美濃焼ならではの温もりある風合いが、簡単レシピの料理すらちょっと特別に見せてくれます。

Image: KNPL

また地味に嬉しいのが、洗い物を減らせるところ。普通なら調理した鍋や蓋に、使った茶碗まで洗わないといけないところ、「どんぶり土鍋」なら土鍋と蓋の2つだけ。“炊く” と “食べる” がこれ1個で完結するので、手間をグッと減らすことができます。

軽めに済ませたいときは0.5合、しっかり食べたいときは1合と、その日の気分や体調に合わせて炊き分けができるのも嬉しいポイント。蓋つきだから冷蔵庫での保存にも対応できるので、食べたいときにそのままレンジで温め直すこともできます。

軽くて使いやすい、毎日のお供に

Image: KNPL

土鍋というと重たいイメージがあるものですが、「どんぶり土鍋」は約630gと、一般的な土鍋よりずっと軽量。棚から出すのも、洗うのも、しまうのも楽ちんです。

しかも、ふきこぼれを抑える空気穴つきの蓋なので、コンロやレンジの掃除も最小限でOK。食洗機にも対応しているので、忙しい日でも気軽に使えます。

Image: KNPL

サイズもどんぶり茶碗そのものだから、特別な収納場所は必要なし。他の食器と一緒に並べておけるコンパクトさも魅力です。

1300年の伝統を誇る美濃焼の里・岐阜県多治見で、職人さんが丁寧に作っている一品は、“土鍋には憧れるけど続かないかも” という声から生まれた、等身大のアイテムなのです。

“今日は時間がないからレンジで” “週末はゆっくり直火で” などなど。あなたのライフスタイルに合わせて、気軽に炊きたてご飯を楽しめる「どんぶり土鍋」は、現在先行販売中でプロジェクトを公開中です。

ひとり暮らしでもちゃんとご飯を食べたいという気持ちに寄り添ってくれる、素敵なアイテムが気になる人は、以下のリンク先を要チェックです。

いつもの「どんぶり」なのにごはんが炊ける！レンジ・直火OKのどんぶり茶碗型土鍋 7,570円 15%OFF machi-yaで見る

>> いつもの「どんぶり」なのにごはんが炊ける！レンジ・直火OKのどんぶり茶碗型土鍋

Image: KNPL

Source: machi-ya