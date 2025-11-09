BE:FIRST、ベストアルバムのリリース記念公開収録イベントを全国4エリアで開催！約15000人が来場

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

BE:FIRSTが10月29日にベストアルバム『BE:ST』をリリースしたことを記念し、全国4エリアで『BE:FIRST「BE:ST」リリース記念 Special Event』を開催。全国4エリアのオープンスペースにBE:FIRSTのメンバーが登場し、ラジオ・テレビ番組の公開収録を行った。

■イベントの模様は、開催の4エリアのテレビ・ラジオにて順次放送予定

本イベントでは、普段ではなかなかないメンバーとの距離が近い形での公開収録となり、メンバーが登場すると会場は大歓声に包まれた。

イベントは11月6日に福岡・愛知で、11月7日に大阪・北海道の計4都市で開催。15000人の観客が集まり、大反響となった。

そんなこのイベントの模様は、まずSOTA・SHUNTO・RYUHEIの出演した愛知でのイベントはFM AICHIにて11月9日19時～19時30分、同じくSOTA・SHUNTO・RYUHEI出演の北海道でのイベントはFM NORTH WAVEにて11月12日19時～21時に放送。そしてMANATO・JUNON出演の大阪でのイベントはFM大阪にて11月16日20時～20時30分に、同じくMANATO・JUNONが出演した福岡イベントの模様はFBS福岡放送にて11月29日25時30分～26時にそれぞれ放送を予定している。

公開収録以外にも各都市でテレビ・ラジオの生出演を行い、初となるベストアルバム『BE:ST』に込めた想いを伝えたBE:FIRST。これから放送予定の番組も控えているので、ぜひ楽しみに待とう。

PHOTO BY ハヤシマコ

※メイン写真は大阪会場の模様

■番組情報

FM AICHI『BE:FIRST「BE:ST」リリース記念 Special Event「須田亜香里・大倉士門 × ASUNAL20 TREASURE」』

SOTA・SHUNTO・RYUHEI 出演

11/09（日）19:00～19:30

FM NORTH WAVE『BE:FIRST「BE:ST」リリース記念 Special Event～FM NORTH WAVE「RADIO GROOVE」公開収録～』

SOTA・SHUNTO・RYUHEI 出演

11/12（水）19:00～21:00

FM大阪『BE:FIRST「BE:ST」リリース記念 Special Event「BE:FIRST 4th × FM大阪 55th BE:ST ANNIVERSARY」』

MANATO・JUNON 出演

11/16（日）20:00～20:30

FBS福岡放送『ARNE特別版「BE:FIRSTが博多にやってきたので密着してきました」』

MANATO・JUNON 出演

11/29（土）25:30～26:00

■リリース情報

2025.10.29 ON SALE

ALBUM『BE:ST』

■関連リンク

BE:FIRST OFFICIAL SITE

https://befirst.tokyo/

■【画像】各地でのスペシャルイベントの模様

愛知イベントの模様

北海道イベントの模様

福岡イベントの模様