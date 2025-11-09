音無美紀子、夫・村井國夫と長男のバイト先で食事楽しむ 働く長男も“顔出し”「テキパキと働いておりました」
俳優・村井國夫（81）の妻で俳優の音無美紀子（75）が9日、自身のインスタグラムを更新。村井と「久しぶりの外食」を楽しむ夫婦ショットを披露した。
【写真】長男のバイト先で食事楽しむ村井國夫＆音無美紀子の2ショット＆働く長男の“顔出し”（※2枚目）
この日、長男で俳優の村井健太郎（39）が働くイタリアンレストランを訪れた2人。音無は「ここのピザは最高に美味しいです。モッツァレラチーズたっぷりですぅ」とお気に入りメニューを紹介し、「家ご飯では、なかなかこうは出来ないピザやラムのステーキで大満足な私でした」とうれしそうにつづった。
また、「健太郎も、今やバイトの古株になって、テキパキと働いておりました。（家でもあれぐらい働いてくれないものか）芝居が無い時はここで働いております」と明かし、仕事中の息子の姿も披露している。
穏やかな家族の時間を過ごす音無の様子に、コメント欄には「いつもご夫婦仲がおよろしい事 見習わないねば」「健太郎さんが心配そうにこちらを見てますよ〜」「美味しそう」などの声が寄せられている。
