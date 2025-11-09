訪米したハンガリーのオルバン首相＝7日、米ホワイトハウス/Jonathan Ernst/Reuters via CNN Newsource

（CNN）トランプ米大統領は、ロシア産の石油と天然ガスを購入しているハンガリーに対する制裁について、1年間免除することを認めた。ホワイトハウス高官が、トランプ氏と訪米したハンガリーのオルバン首相との首脳会談後に明らかにした。

トランプ氏はここ数カ月、ロシア産エネルギーの購入を続ける欧州連合（EU）加盟国を批判。ロシア産エネルギーの購入がロシアの軍事力強化につながり、自身が終結へ向けて尽力しているウクライナでの戦争を長引かせていると非難してきた。

ハンガリーのオルバン氏がホワイトハウスを訪れると、トランプ氏はオルバン氏について「偉大な指導者であり、偉大な国のリーダーだ」と称賛し、ハンガリーは内陸国であり、ロシア産の化石燃料からの脱却は困難だと理解を示した。ハンガリーはEU加盟国の中で最も多くロシア産の石油とガスを輸入している。

ハンガリーは米国が先月ロシアの石油大手2社に対して制裁を発動したことで経済的に激しい打撃に見舞われたが、今回の制裁免除によって救われた形だ。オルバン氏は制裁発表の前、トランプ氏に対し、ロシアからのエネルギー供給が削減されれば、ハンガリー経済は壊滅的な打撃を被ると訴えていた。

ハンガリーへの免除措置は、トランプ政権による対ロシア制裁の真剣さに疑問を投げかけている。専門家は、トランプ氏が同盟国に「抜け道」を与えることで、他国も制裁逃れを試み、ロシアに経済的な打撃を与えてウクライナでの戦争を終結させるための圧力を弱めかねないと警鐘を鳴らしている。

エネルギー・クリーンエア研究センター（CREA）のアイザック・レビ氏は、「この決定は不必要で重大な過ちだ。これにより10億ユーロ（約1700億円）超がロシアの戦費に流れ込む」と指摘した。「ハンガリーを特別扱いすることは、他の輸入国に対して、ロシア産石油を引き続き扱っても問題ないという姿勢を伝えることになる」

レビ氏は、同じく内陸国のチェコがロシア産原油に頼らず、むしろハンガリーよりもガソリン価格が安いことを挙げ、ロシアの戦争を支える資金源となっている石油が不要であることを明確に示していると語った。