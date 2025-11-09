MLBでワールドシリーズ連覇を達成したドジャース・大谷翔平選手。その活躍の裏にあったバットについて、野球解説者の高橋由伸さんと井口資仁さんが語りました。

今季の大谷選手は自身最多のシーズン55本塁打を放ち、OPSはナ・リーグトップの1.014を記録。各リーグで最も優れた打撃成績を残した選手に贈られるシルバースラッガー賞でナ・リーグDH部門で選出され、3年連続4度目の受賞を果たしました。

◆使用するバットに変化が

その大谷選手は今季から使用するバットを変更。昨季の約86.4センチから約88.9センチに長くしました。これは高橋さんと井口さんが現役時代に使用していたバットより長いものです。大谷選手が驚異的な飛距離のホームランを飛ばすことに、井口さんは「バットを長くしたのもあるかもしれない」と説明します。

54本塁打を放った昨季からの変更に、高橋さんは「普通はあまりいじりたくない」と苦笑い。井口さんも「リスクが高いですよね」と打撃が崩れる懸念があると同意します。

「長くしたバットを操れていることがすごい」と語る井口さん。「バットは先が重いので、長くなるとより遠心力がかかる。そのため長いとどんどんヘッドが下がってくる。それを抑えるだけの力が必要になるし、長くなればなるほどヘッドスピードが遅くなる」と、扱いの難しさを解説しました。

井口さんは「それを補うためのパワーやスピード、技術が必要になるので、昨年以上にカバーしている」と大谷選手の進化を語ります。高橋さんも「クギを打つのと一緒です。近くにあったら打つのは簡単ですが、遠くにあったら難しいので当てる技術が必要。自分の手から遠くなるのでコンタクトするのは難しくなる」と説明しました。

◆あのレジェンドとの共通点

そんな大谷選手はとあるレジェンドとの共通点があると、井口さんが語ります。「僕がダイエー(現ソフトバンク)に入ったときに、王(貞治)会長が『俺は毎年50本打っていても毎年バッティングフォームを変えていった』と言っていた」と自らのエピソードを披露。

「全然ピンと来なかったが、今年バットを変えた大谷選手の話を聞いて『こういうのがリンクするんだな。この人たちのクラスになると全然違うんだな』と。普通の人じゃできないです(笑)」と、野球界に名を残す2人の共通点を挙げました。

