◇ラグビー アイルランド代表41-10日本代表(8日、アイルランド)

ヨーロッパ遠征を行っているラグビー日本代表は敵地でアイルランド代表と対戦し、10-41で敗戦。前回の南アフリカ代表戦から連敗となりました。

過去12回対戦し、1勝11敗。現在世界ランキング3位の強豪に対して同13位の日本代表は30分までに2トライを奪われる立ち上がり、それでも37分に敵陣5メートルのラインアウトからモールで押し込んでトライを奪うなど、前半を10-17で折り返します。

前半終了間際に相手がイエローカードで日本が数的優位に立ち、後半の最初10分は多く相手陣内で戦いましたが、ノックフォワードやターンオーバーでチャンスを潰すと、残り約10分で3トライを奪われ10-41で敗れました。

協会を通じエディー・ジョーンズヘッドコーチは「アイルランドにシンビンが出ている中、優位性を生かせずに失速してしまいました。最後の30分のところは冷静さに欠けていた部分もあったと思います。細かいところやシンプルなところを含めて、しっかりと修正していかなければいけない」とコメントしました。

日本は今後、16日にウェールズ代表(12位)、22日にジョージア代表(11位)と対戦します。