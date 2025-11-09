声優の久保田未夢、小泉萌香、田中ちえ美、村上奈津実らが９日、都内で行われた映画「ラブライブ！ 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 完結編第２章」公開記念舞台あいさつに登場。それぞれのキャラクターにちなんだあいさつで会場を盛り上げ、印象に残ったシーンを語り合った。

朝香果林役の久保田は「こんなにニジガクのキャストが集まったのは今年初なのでは！」と声優陣の集結にハイテンション。

さらに「神映画だと確信した。お話は、スクールアイドルって終わりがあるなとかスクールアイドルってなんだろうとか、深いエピソード。重い話だからこそ、可愛らしい部分がより輝いて見える。感情のジェットコースター」といい、「最後まで見て、（再び）最初から見ると新たな発見がある。何度でも楽しく見てください」と呼びかけた。

三船栞子役の小泉が「先陣を切って歌いました。また一つ、新たな成長を楽曲内でもお届けできたと思います」と自信をのぞかせると、４ＤＸ上映で鑑賞したという天王寺璃奈役の田中は「ライブシーンの演出が豪華。

お花っぽい何かが降ってたよ。没入感がすごい。その世界に入り込んだみたい」と目を輝かせた。

また、イベント中には「ラブライブ！ 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 ８ｔｈライブ」（来年６月、大阪・東京）開催決定が発表。宮下愛役の村上は「８ｔｈライブやったー！ 楽しみにしてください。頑張ります！」と大喜びだった。