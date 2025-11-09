初めてのお留守番で、ママがいない寂しさを経験した子猫さん。帰宅したママを見るなり、文句が止まらず...。

話題となっている投稿は記事執筆時点で58万回再生を突破し、「いっちょまえに文句タラタラで可愛い～」「一生懸命鳴いてるのかわいすぎ♡」「こんなんされたらダッシュで帰る」「ちゃんと留守番できて、お利口さんだね」といったコメントが寄せられています。

【動画：生まれて初めてのお留守番で『文句が止まらなくなった子猫』…】

初めてのお留守番

TikTokアカウント『まろちゅっけ』に投稿されたのは、キジトラ子猫「マロロ」ちゃんの姿。おてんばでお喋りが大好きな女の子です。

ある日、マロロちゃんが、初めてのお留守番に挑戦したといいます。まだ幼いマロロちゃんを部屋の中で自由にさせておくのは危ないと判断し、お留守番の間はケージに入れることにしたのだそう。

まさかの般若顔でお出迎え

ママさんが帰宅すると、「ニヤーオ」というマロロちゃんの声が聞こえたそう。マロロちゃんは、ママさんの姿を見つけるなり「ニヤー、ニヤー」と激しく鳴き始めたのだとか。「私を置いて、どこ行ってたのっ」と聞こえてきそうな怒りの表情を浮かべていたといいます。

ママさんが「寂しかった？」と尋ねると、さらなる怒り顔で鳴き続けたのだとか。ママさんはマロロちゃんのこの顔を「般若顔」と呼んでいるそう。マロロちゃんにとって生まれて初めてのお留守番。般若のお顔になってしまうほど寂しかったようです。

ママへの文句が止まらない？！

「フンギャー、フンギャー」と鳴き続けるマロロちゃん。「ママに会いたかった」「お留守番嫌い」とママさんへの文句が止まらない模様。ママさんが「ごめんごめん、マロロ出ておいで」とケージを開けると、颯爽と出てきたのだとか。

その後、ママさんはお留守番を頑張ったマロロちゃんをめいっぱい可愛がったそうです。「キレ鳴きも愛おしい」とマロロちゃんにメロメロのママさん。こんなにも待ちわびてくれる小さな存在がいたら、急いで帰宅してしまいそうですね。これからのマロロちゃんの成長が楽しみで仕方ないママさんなのでした。

マロロちゃんの少し激しめのお出迎えの様子は、たくさんの人を笑顔にしました。

投稿には、「怒ってるw」「めちゃ文句言ってて可愛い」「返事が食い気味なの可愛ぃぃぃぃ」「やられた♡」「可愛すぎて自然と涙が流れました」といった声が寄せられています。

TikTokアカウント『まろちゅっけ』には、マロロちゃんの愛らしい成長日記が投稿されています。

