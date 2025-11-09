「チクチク感が苦手」→【ユニクロ】で解決！ ガバッと買って着回したい！「優秀ニット」

秋冬のおしゃれをより楽しくしてくれるニットアイテムは、デザインだけでなく素材選びも気分を上げるために重要なポイントのひとつ。ニットの「チクチク感が気になる……」という人は【ユニクロ】が展開しているスフレヤーンニットのトップスを試してみて。まるでスフレのような「チクチクしにくい」（公式ECサイトより）質感にこだわった、優秀ニットシリーズを紹介します。

スポーティー要素を取り入れたジップカーディガン

【ユニクロ】「スフレヤーンフルジップカーディガン」\3,990（税込）

ふんわりとした風合いのスフレヤーンニット素材を、ざっくりとしたリブ編みで仕上げたカーディガン。ファスナー付きのハイネックデザインによって、旬のスポーティーな要素をコーデに取り入れられる一着です。ファスナーを下ろして襟付きプルオーバーのように着こなしたり、シャツを下に重ねてみたりと、多彩な着回しアイデアが浮かんできそう。

ベースとして頼れるラグランスリーブのプルオーバー

【ユニクロ】「スフレヤーンクルーネックセーター」\3,990（税込）

「ソフトでしっとりとした肌ざわり」（公式ECサイトより）に期待できるクルーネックセーター。ロンTのように秋冬コーデのベースとして活躍が見込めるシンプルなデザインが魅力です。今シーズンは1枚でもサマ見えを狙えるラグランスリーブにアップデート。全11色とカラー展開も豊富なので、イロチ買いも検討してみて。

体温調節も差し色も担う旬バランスのカーディガン

【ユニクロ】「スフレヤーンショートカーディガン」\3,990（税込）

寒暖差の調節から差し色まで、多彩な役割を担ってくれそうなショート丈のカーディガン。身幅にはゆとりを持たせつつも着丈は短めという旬のバランスが、コーデのこなれ感を高めてくれそうです。シルエットを引き立たせたいワイドなカーブパンツやフレアスカートとも好相性。シャープなVネックのおかげで、上半身が詰まって見えにくいのもGOOD。

スフレヤーンを頼りに控えめなモックネックにトライ

【ユニクロ】「スフレヤーンモックネックセーター」\3,990（税込）

アウター有りが前提になるこれからの季節に向けて、こちらのセーターも要チェック。控えめな高さを出したモックネックのおかげで、上からアウターを羽織った際にもニットの風合いとカラーをチラ見せできそうです。首元のチクチク感が気になるデザインもスフレヤーンニットならトライしやすいかも。リブ編みを頼りに、質感が異なるニットアイテムを上に重ねてみるのも素敵！

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ