ベストアルバム「BE:ST」は、プレデビュー曲「Shining One」や第64回日本レコード大賞優秀作品賞を受賞した「Bye-Good-Bye」、自身最速でストリーミング再生回数1億回を突破した話題のドラマ主題歌「夢中」といったBE:FIRSTのポップスやメッセージソングをまとめた『Mood』、デビュー曲「Gifted.」や各種音楽チャート116冠を獲得した「Mainstream」、話題のTVアニメ主題歌の新曲「Stare In Wonder」といったHIP HOPチューンやBE:FIRSTのアティチュードを示す楽曲をまとめた『Banger』の2枚組の全32曲を収録。
ラジオ情報
=========【FM AICHI】BE:FIRST「BE:ST」リリース記念 Special Event「須田亜香里・大倉士門 × ASUNAL20 TREASURE」SOTA・SHUNTO・RYUHEI 出演放送：11月9日(日) 19時00分-19時30分https://radiko.jp/share/?sid=FMAICHI&t=20251109190000=========【FM NORTH WAVE】BE:FIRST「BE:ST」リリース記念 Special Event〜FM NORTH WAVE「RADIO GROOVE」公開収録〜SOTA・SHUNTO・RYUHEI 出演放送：11/12(水)19時00分-21時00分https://radiko.jp/share/?sid=NORTHWAVE&t=20251112190000=========【FM大阪】BE:FIRST「BE:ST」リリース記念 Special Event『BE:FIRST 4th × FM大阪 55th BE:ST ANNIVERSARY』MANATO・JUNON 出演放送：11月16日(日) 20時00分-20時30分https://radiko.jp/share/?t=20251116200000&sid=FMO=========【FBS福岡放送】ARNE特別版「BE:FIRSTが博多にやってきたので密着してきました」MANATO・JUNON 出演放送：11月29日(土) 25時30分-26時00分https://arne.media/※放送終了後〜12/28(日)23時59分 TVerで配信=========