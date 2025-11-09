◆第１５回みやこＳ・Ｇ３（１１月９日、京都・ダート１８００メートル、不良）

１着馬にチャンピオンズＣ（１２月７日、中京）の優先出走権が与えられるＧ３は１５頭立てで争われ、２番人気で坂井瑠星騎手騎乗のダブルハートボンド（牝４歳、栗東・大久保龍志厩舎、父キズナ）が、重賞初勝利を飾った。７戦連続での騎乗となった坂井瑠星騎手は同レース初勝利。勝ち時計は、１分４７秒５で、１９年７月の名鉄杯（中京）でスマハマがマークした１分４７秒６を更新するＪＲＡレコードとなった。

同馬は昨年８月のデビューから、三宮Ｓ・オープンまで無傷の５連勝。前走のブリーダーズゴールドＣ・Ｊｐｎ３で重賞に初挑戦し、初黒星を喫したが、２着と健闘していた。

これまで同レースに出走した牝馬では、２０２１年プリティーチャンスの４着が最高成績。ダートを中心に強い馬がそろうフォーエバーヤング世代の４歳馬が、牝馬初Ｖを鮮やかに飾った。

２着は７番人気のサイモンザナドゥ（川田将雅騎手）、３着は３番人気のロードクロンヌ（横山和生騎手）だった。

坂井瑠星騎手（ダブルハートボンド＝１着）「馬場傾向的にレコードは出ると思っていました。あのペースでもうなっていく手応えで、非常に強い内容だったと思います。

（レースプランは）決めつけず、行く馬がいたら行かせて、いつもリズム重視で、特に決めつけずに乗っています。

（最後の直線は）いつもあそこからひと踏ん張りしてくれる馬で、きょうもしのいでくれると思っていました。

（フォーエバーヤングでブリーダーズＣクラシックを制し、その翌週に国内でも重賞勝利）ブリーダーズＣはブリーダーズＣですが、本当にありがたいです。今日のレースは今日のレースですが、高い素質を見せてくれました。

（最後にメッセージを）これまでなかなか順調に使えなかったのですが、牧場の方々、厩舎の方々、特に谷口助手とは二人三脚でやってきて、仕上げていただきました。重賞を勝つことができて、この先が楽しみです」