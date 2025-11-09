BE:FIRST、4都市で公開収録 約1万5000人が大歓声
ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRSTが、ベストアルバム『BE:ST』のリリースを記念し、全国4エリアで『BE:FIRST「BE:ST」リリース記念 Special Event』を開催した。
【ライブ写真】超満員の会場で…観客を沸かせるBE:FIRST
同イベントでは、全国4エリアのオープンスペースにBE:FIRSTのメンバーが登場し、ラジオ・テレビ番組の公開収録を行った。普段では中々ないメンバーとの距離が近い形での公開収録となり、会場にメンバーが登場すると大歓声に包まれた。6日の福岡、愛知、7日の大阪、北海道の4都市で約1万5000人の観客が集まった。
SOTA、SHUNTO、RYUHEI が出演した公開収録は、FM AICHI「BE:FIRST『BE:ST』リリース記念 Special Event『須田亜香里・大倉士門 × ASUNAL20 TREASURE』（9日 後7：00〜後7：30）、FM NORTH WAVE「BE:FIRST『BE:ST』リリース記念 Special Event〜FM NORTH WAVE『RADIO GROOVE』公開収録〜」（12日 後7：00〜後9：00）、MANATOとJUNONが出演した公開収録は、FM大阪「BE:FIRST『BE:ST』リリース記念 Special Event『BE:FIRST 4th × FM大阪 55th BE:ST ANNIVERSARY』」（16日 後8：00〜後8：30）、FBS福岡放送「ARNE特別版『BE:FIRSTが博多にやってきたので密着してきました』」（29日 深1：30〜深2：00※放送終了後、TVer配信）で放送される。
