ボクシング元WBA世界スーパーフライ級王者で、バンタム級への転級を表明した井岡一翔（36＝志成）が9日、都内で恵美夫人が立ち上げた新ブランド「ILYBABY（イリーベイビー）」の店頭販売イベントに参加した。

「ずっと子供たちに対しては何かしたいと思っていた」と約2年前から夫婦で離乳食ブランド立ち上げを計画し、井岡の食事のサポートなどを行う坂本徹旗シェフの協力もあり、このほど実現した。この日は、同ブランドの有機素材と無添加にこだわった「有機オートミールのベビーシリアル」を販売した井岡は「自分もボクシングのトレーニング以外を追求した時に、食事という部分にフォーカスしている。食べるものの大切さを食事を通して感じている。子供を育てる上でも凄く大切な部分」と2児の父の顔をのぞかせた。恵美夫人も「旦那の栄養管理のサポートをする中で身をもって感じた“食事の大切さ”を世の中に広めてみたい思いがきっかけ」とブランドを立ち上げた理由を力説した。

本業では大みそかにバンタム級での再起戦を予定し、今後は日本人初の世界5階級制覇を目指す。「バンタム級で戦うために離乳食をいっぱい食べて体をつくりたい」と冗談めかしながら、現在は筋肉量を落とさずに体重を落とす「タンパク質を増やして糖質を減らす食事」を心がけているという。「極端に偏りすぎてもダメやし、今まで通りやってても何の成長もない。バンタム級に上げるという新たな挑戦と、結果を残せていない現状をしっかり受け止めながら、新たなことにトライできている」と話し「今までやっていないことを自分の動きにつなげる時に新たな発見や、自分の伸びしろを感じられている。（今後）いいもの見せれそう」と新階級での新たな挑戦へ手応えを感じていた。

現在の世界ランキングはバンタム級でWBC5位、WBA9位、IBF11位。次戦の対戦相手は未定だが、今後は元世界3階級制覇王者・長谷川穂積の35歳9カ月を上回る日本人男子最年長記録更新にも期待が懸かる。12月17日に両国国技館でWBA世界バンタム級暫定王者ノニト・ドネア（42＝フィリピン）との対戦が決まった、WBA世界同級正規王者の堤聖也（29＝角海老宝石）は転級した井岡との対戦を熱望。これに対しては「うれしい。ぜひやりたい」と将来的な対戦に前向きな姿勢を示していた。

イリーベイビーは今後、大人向けの食品も展開していく予定。通常はインターネット販売のみ。公式サイト:https://ilybaby.shop