タレントの上沼恵美子が９日、大阪・吹田の万博記念公園で行われた「ＡＢＣラジオまつり２０２５」の「上沼恵美子のこころ晴天スペシャルステージ」に登場。大雨が降りしきるステージで、６月に約５年半ぶりにリリースした新曲「人生泣き笑い」を含む３曲を熱唱した。

自身の登場と共に激しさを増した雨に「こんな雨になるとは思わんかった」とぼやいた上沼。「実は“ぱくぱく”でやろうと思うてたんやけど、オケしかないって言いはるから」と、口パク計画をぶっちゃけつつ、「音合わせもしてません。失敗すると思いますけど」と、前置きして歌い始めた。

しかし１曲目の間奏では「自分で言うのもなんやけど、うまいなぁ」と、いきなりの自画自賛。共演のシャンプーハット・てつじから「感動したとか、上手や、はこちらからいいますので、ちょっと待ってもらってていいですか」とツッコまれても「（歌が）どんどんうまなる。レコーディングは声出えへんかったのに」と止まらなかった。

さらに「こないだＮＨＫで『人生泣き笑い』を高校生の女の子と歌わせていただいたんですけど、そしたら次の日、Ａｍａｚｏｎで１位になったの！やったー！」と、好調な売れ行きに歓喜の声を上げていた。