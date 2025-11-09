米大リーグ・マリナーズなどで活躍したイチロー氏（５２）＝現マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター＝が８日と９日、高校球児を指導するため新潟県を訪問した。

初日は今夏の甲子園にも出場した中越高と、５校の連合チームを指導。フリー打撃では６３スイング中９本の柵越えを放ち、拍手も起こった。

終了後は捕手をしていた生徒から「嫌なキャッチャーとは？」との質問を受け、「嫌なキャッチャーはモリーナ。ジャイアンツのポージー。２人が嫌なキャッチャーだった」と返答。ＭＬＢ通算２２２４試合出場のモリーナと、ジャイアンツで１３７１試合に出場したポージーの名前を挙げた。

続けて理由についても触れ、「静かにいい仕事をする。キャッチャーはバタバタしてほしくない。やたら動くケースがあるじゃない？あれは嫌じゃない。相手として何が嫌かというと、淡々とやること。（ＷＢＣでの決勝打の時も）相手としてどういう態度が嫌か。淡々とやることだと思った。ダメージも大きい」と語った。

指導のきっかけは中越高から１月終わりに手紙が届いたこと。イチロー氏からは中越ナインに「甲子園もずっと見ていました。全国制覇を目指したこの世代、どうだった？ベスト８のチームとの差はどうだった？」などと問いかける様子もあった。