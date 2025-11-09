俳優・カメラマンの彩雪さんが自身のインスタグラムを更新。

愛車との２ショットを公開しました。

【写真を見る】【 彩雪 】 「実はこんなバイク乗ってます」 愛車・ハーレーダビッドソンと笑顔 【 XL883R 】





彩雪さんは「愛車紹介」と綴ると動画をアップ。



投稿された動画では「実はこんなバイク乗ってます」というコメントと共に、彩雪さんが、愛車の「Harley-Davidson XL883R」に跨り、様々な表情でポーズを取る姿が見て取れます。









この投稿にファンからは「カッコかわいい」・「新しい相棒 本当 様になってきましたね 格好良くて素敵です 舞台も近づいてきましたので、くれぐれも事故には用心して下さいね」・「バイク姿カッコいい 笑顔最高に可愛い❤」などの反響が寄せられています。







バイク好きで知られる彩雪さんは、日々ＳＮＳを更新し自身のバイクライフについて投稿。



先日は「XL883Rが相棒になってからもう半年くらい経ちました」とテキスト。黒のライダーズコートを肩に掛け、デニムの脚を路面に伸ばして愛車ハーレー・ダビッドソンXL883Rに跨がってポーズを取る写真をアップ。





続けて、彩雪さんは「乗りやすいしすごく楽しいです！」と愛車を評価。「久しぶりのツーリングは行ってみたかったライダーズカフェへ！」「次はどこに行こうか考えてるだけでも楽しい」「おすすめのスポットあったらぜひ教えてください！」と、その思いを綴っていました。





【 彩雪さん プロフィール ※公式サイトより引用※ 】

生年月日：1993年7月31日

出身地：富山県

身長：169cm

特技：バスケットボール

趣味：読書・映画・バイク

愛車：Harley-Davidson883R

資格：高校数学教員免許、普通自動車運転免許、中型二輪免許、大型二輪免許







【担当：芸能情報ステーション】