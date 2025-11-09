◇フィギュアスケート グランプリシリーズ第４戦 ＮＨＫ杯 エキシビション（９日、大阪・東和薬品ラクタブドーム）

ＮＨＫ杯から一夜明けた９日、会場の大阪・東和薬品ラクタブドームで男子２位でＧＰファイナル（１２月、名古屋）進出を決めた佐藤駿（エームサービス・明大）がエキシビションに出場した。「千本桜」の音楽に乗せ、ピンク色の衣装で華やかな演技を披露した。

ショートプログラム、フリーともにクリーンな演技でまとめ上げ、今季自己ベストを更新。優勝にはわずかに届かなかったが、ＧＰシリーズ第２戦の中国杯Ｖと合わせ、日本男子では一番乗りでファイナルへの切符を手にした。今年は日本開催ということもあり。「貴重な経験になると思う。すごく出たいと思っていたので、出場することができてすごくうれしい」と自国開催への思いを語った。

これまでのＧＰファイナルで最も印象的なのは１９年大会。自身はジュニアＧＰファイナルに出場しており、羽生結弦さんのクアッドアクセル（４回転半ジャンプ）に挑戦する姿を目の当たりにした。「自分もシニアでＧＰファイナルに出たい思いが強くなった」と６年前の思い出を振り返った。

今後は来年２月のミラノ・コルティナ五輪代表選考に関わるＧＰファイナル、全日本選手権（東京）を控える。「（負傷している右足首を）完璧にして、まっさらな状態でファイナルに臨めるように。その流れで全日本もいけるように頑張りたい」と力を込めた。