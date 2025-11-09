日米通算４３６７安打を記録したマリナーズ会長付特別補佐兼インストラクターのイチロー氏（５２）が８日、新潟・中越高を訪れ、球児に指導を行った。高校生の指導は２０２０年の智弁和歌山から始まり、６年連続１２校目となった。

ランニングを実演した際には、股関節や膝、上半身の使い方を伝授。教えを実践する生徒たちとともに走り切ると、イチロー氏らしい発言が飛び出た。「ダッグアウトに戻って、よく息があがってやるパフォーマンス（疲れた時に膝に手を置くしぐさ）があるじゃないですか。僕はあれが嫌い。かっこわるい」と断言。「（自分は）我慢します。やせ我慢が大事だから。（痛いときも）痛いけど、痛くないって我慢する」と“イチ流”の考えを明かした。

◇イチロー氏が指導に訪れた高校◇

智弁和歌山（和歌山） ２０年１２月

国学院久我山（東京） ２１年１１月

千葉明徳（千葉） ２１年１２月

高松商（香川） ２１年１２月

新宿（東京） ２２年１１月

富士（静岡） ２２年１２月

旭川東（北海道） ２３年１１月

宮古（沖縄） ２３年１２月

大冠（大阪） ２４年１１月

岐阜（岐阜） ２４年１１月

愛工大名電（愛知） ２４年１１月